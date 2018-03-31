Почему мужчины любят веселых женщин

Спросите любую представительницу прекрасного пола, какие качества они ищут в партнере, и вы обнаружите, что чувство юмора почти всегда входит в первую пятерку. А что думают мужчины по отношению к женщинам?

Мы пересмотрели массу опросов и выяснили, что для мужчин чувство юмора занимает четвертое место среди самых важных признаков того, что они ищут в женщине. Мужчины оценили чувство юмора, как более важное качество женщины. Это даже важнее, чем ее фигура. И это факт. Ведь действительно есть что-то невероятно привлекательное в женщине, которая сможет вас рассмешить.

Ниже мы составили список, из которого вы узнаете причины, по которым мужчины считают девушек с чувством юмора привлекательными.

1. Они интригуют

Флирт, прелюдия к игре может невероятно возбудить мужчину. Особенно когда он новичок в этом деле и не привык к этому. Но если женщина у мужчины ассоциируется с изобретательностью, то однообразие уже не для него. Женщины любопытны, любят экспериментировать, переодеваться и преображаться. В том числе и в сексе, используя различные костюмы для ролевых игр, секс-игрушки или присылая на мессенджеры будоражащие воображение сообщения. И мужчина сделает все, чтобы у него был секс с такой женщиной.

2. Смех vs Секс

Вы никогда не замечали, что происходит с вашим телом, когда вы сильно смеетесь? Вы получаете большой приток энергии, дыхание учащается, вы начинаете издавать звуки, которые вы не позволите себе в присутствии другого человека — ваше тело выходит из-под контроля. Но это приятно. Звучит знакомо? Потому что это напоминает секс.

3. Смех = Открытость

«Чувство юмора не означает, что женщина легкомысленная. Люди, у которых действительно отличное чувство юмора, часто бывают активными и готовы рисковать и экспериментировать. Такие женщины, как правило, очень открыты и не имеют комплексов. Открытость означает, что человек может быть раскрепощен во всем. В том числе и в постели», — говорит Анна Модерска, секс-консультант и педагог, которая сотрудничает с немецким производителем игрушек для взрослых Fun Factory.

4. Смех спасает даже в самых неприятных ситуациях

Никто, даже вы, не занимается сексом как в кино. Мы люди и у нас есть недостатки: мы можем совершать глупости, вести неудачные разговоры на пикантные темы, могут произойти ситуации, независящие от нас, и вообще — мы можем быть неуклюжими. Бывает, что в постели идёт всё далеко не так, как планировалось.

А не лучше ли быть с кем-то, кто будет шутить, а не испытывать состояния шока, когда события принимают неожиданный оборот? Смех не испортит настроение, неловкость — да.