Укрощение строптивого: отъявленные холостяки, ставшие примерными семьянинами

Они довольствуются веселой, холостяцкой жизнью, меняют одну девушку за другой и не торопятся надеть на палец обручальное кольцо. WMJ.ru собрал некогда самых отъявленных звездных холостяков, которые до последнего держали оборону, но пали под чарами любимых женщин и даже отправились под венец.

Когда-то резидент Comedy Club Павел Воля гордо называл себя «гламурный подонок», вел разгульный образ жизни и был частым посетителем ночных клубов. С кем только ему не приписывали романы, и с Марией Кожевниковой , и с Елкой и даже с Надеждой Сысоевой , но сам Воля о своей личной жизни рассказывать не стремился, а потому поклонникам приходилось лишь догадываться с кем коротает вечера юморист. В 2007 году ему на пути повстречалась телеведущая Мария Кравцова . Они были вместе три года, но девушке так и не удалось, как говорится, затащить его в ЗАГС.

Затем Воля познакомился с Ляйсан Утяшевой, с которой у него завязалась крепкая дружба. В 2012 году в семье гимнастки случилось горе — умерла ее мама. Паша, как настоящий мужчина, подставил свое крепкое плечо Ляйсан, став ей опорой и поддержкой. Вскоре пара поженилась. В 2013 году у них родился сын Роберт, а спустя год дочь София.

— рассказывал Воля.

За тем, как менялись девушки одного из самых желанных мужчин Голливуда Майкла Фассбендера поклонники едва успевали следить. Один из самых громких романов актера был с Зои Кравиц, дочерью музыканта Ленни Кравица, с которой он познакомился на съемках фильма «Люди Икс: первый класс» и встречался год. Столько же продлился его роман с партнершей по картине «Стыд» Николь Бехари.

После этого Фассбендер встречался со спортсменкой Луизой Хэйзел, румынской моделью Мадалиной Гинеа, актрисой Люпитой Нионго и наконец в 2014 году во время работы над фильмом «Свет в океане» Майкл встретил свою будущую жену Алисию Викандер . Правда, расстались они спустя девять месяцев, но ненадолго. В 2016 году они публично объявили себя парой, а спустя год тайно поженились.

Но череда быстротечных романов закончилась в 2015 году, когда Овечкин представил общественности свою новую девушку Анастасию Шубскую , дочку легендарной актрисы Веры Глаголевой . В 2016 году пара зарегистрировала свои отношения, однако свадьбу решили сыграть лишь год спустя. Ты только посмотри, каким милым и трогательным стал брутальный хоккеист после встречи с Настей.

— написал он в своем Instagram.

Брэдли Купер хоть и до сих пор не женат, но вот уже несколько лет счастлив в отношениях с Ириной Шейк , с которой воспитывает общую дочь Лею де Сейн. Актер стал любящим отцом и настоящим семьянином, и уже трудно представить, что когда-то он был тем еще ловеласом.

Самый брутальный мужчина Голливуда Джейсон Стетхэм к женщинам относится с трепетом, а потому с каждой своей возлюбленной старался построить серьезные отношения, которые вполне бы могли перерасти в крепкий брак. Так, с английской моделью Келли Брук актер встречался целых семь лет! Но красотке приглянулся ее партнер по съемочной площадке Билли Зейн и Стетхэм стал, как говорится, третьим лишним. Пара рассталась, а Джейсон нашел утешение в объятиях сексуальной актрисы Софи Монк , с которой встречался год.

После этого в жизни Стетхэма появилась девушка, далекая от мира шоу-бизнеса, а именно искусствовед Алекс Зосман. С ней актер был четыре года и даже хотел жениться, но не сложилось. И наконец, Рози Хантингтон-Уайтли — настоящая любовь актера. Они познакомились в 2010 году, в 2013-м расстались, благо всего на пару недель, а в 2016-м в СМИ появились слухи что пара тайно поженилась. Спустя год у влюбленных родился сын.

Йен Сомерхолдер

В любовном списке Йена Сомерхолдера множество звездных красоток, что неудивительно при такой шикарной внешности: голубые глаза, обаятельная улыбка и спортивная фигура — не мужчина, а мечта! У него был роман с дизайнером Сарой Малейтестой, актрисой Кейт Босуорт , светской львицей Никки Хилтон (да-да, мы сами слегка удивлены), Мегги Грейс, режиссером Меган Олд, а также звездой вампирской саги «Сумерки» Эшли Грин

Больше всего поклонникам красавца запомнились его роман с партнершей по сериалу «Дневники Вампира» Ниной Добрев. Они играли влюбленных, а потому фанаты были в восторге, узнав, что их экранные отношения переросли за пределы съемочной площадки. В 2014 году Йен начал встречаться с другой звездой «Сумерек» Никки Рид и, наконец, понял, что нашел ту самую. Они поженились в 2015 году, а спустя два года у них родилась дочь Бодхи.

О любовных похождениях Адама Левина ходят легенды. Солист группы Maroon 5 покорил сердца стольких звездных девушек, что можно сбиться со счета. Так, музыкант встречался с Марией Шараповой Джессикой Симпсон , Камерон Диас, Анджелой Беллотте, ангелом Victoria's Secret Анной Вьялицыной… И это еще не полный список. Свою настоящую любовь в лице супермодели Бехати Принслу Адам встретил в 2012 году, однако вскоре расстался с ней и закрутил роман с Ниной Агдал.

Левину хватило всего пару месяцев, чтобы убедиться в том, что в Бехати та самая и в 2013 году пара поженилась. К слову, с Ниной музыкант расстался совсем не по-джентельменски — просто прислал ей смс, что они с Принслу обручены. Впрочем, во время свадебной церемонии, Левин решил почистить карму и публично извинился перед всеми своими бывшими девушками.

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Текст:Валерия Яковлева

Фото: portal.picture-alliance, globallookpress, eastnews, starface, instagram