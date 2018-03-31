Игры разума: как заставить его думать о вас всегда

Мечтаете, чтобы любимый думал о вас чаще, хотите вызывать у него самые положительные ассоциации и вообще стремитесь сделать своего мужчину счастливым? WMJ.ru раскрывает методику, которая в этом поможет.

Ах, каким идеальным был бы мир, если бы мужчинам каждая мелочь напоминала об их любимых избранницах. Вот смотрит он рекламу фильма, которую вы когда-то смотрели вместе, и мысли его только о вас. Чувствует знакомый запах духов — и снова о вас. Читает книгу, проводит время с друзьями, да что уж там, смотрит футбол, а в голове — то, как вы смеетесь, пахнете, улыбаетесь.

На самом деле в ваших силах управлять мыслями и эмоциями своего избранника. В основе этой практики лежит методика ассоциаций, о которой нам подробно рассказали эксперты центра семейного и сексуального центра Secrets.

Техника, благодаря которой можно запустить в голове мужчины целую цепочку ассоциаций, связанных с его женщиной, называется «якорение». А якорь — это некое действие, которое запускает ассоциативную цепочку реакций. То есть якорение — это, по своей сути, создание условного рефлекса. О таком вы наверняка слышали в школе на уроках биологии.

Основные принципы создания рефлекса, изложенные в теории нейролингвистического программирования (НЛП), берут свое начало именно из опытов советского ученого Ивана Павлова . Он разработал концепцию условных рефлексов у собак. На людей эта концепция тоже успешно распространяется.

Суть ее такова, что если несколько раз совместить определенный стимул с определенной реакцией, то через какое-то время воздействие этого стимула будет вызывать вполне конкретную реакцию, рефлекс на буквально подсознательном уровне.

Стимулы могут различаться: можно выделить кинестетические, аудиальные, визуальные и обонятельные, в соответствии с каналами приема информации. В НЛП именно эти стимулы и называют «якорями». Но довольно теории — рассмотрим все на примерах. Прелесть техники «якорения» состоит в том, что она доступна каждому человеку. Для того, чтобы мыслями привязать мужчину к себе, вовсе не нужно быть волшебницей, академиком Павловым или гением в области НЛП.

Кинестетический якорь

Его можно легко поставить на прикосновения. Например, когда мужчина испытывает какую-либо положительную эмоцию: смеется, радуется, испытывает оргазм, — на несколько секунд коснитесь его руки, щеки, шеи. Такое действие необходимо будет повторить несколько раз, всегда касаясь одного и того же места.

Прежде чем прикосновение к определенной части тела будет вызывать у мужчины положительные эмоции, от вас потребуется повторить действие от 10 до 30 раз. Таким образом, в обычной ситуации, даже если мужчина раздражен или зол, ваше прикосновение (стимул) будет вызывать у него положительные эмоции и устанавливать хорошее настроение (реакция).

И самое интересное — все процессы будут проходить незаметно для него самого, на подсознательном уровне, и мужчина никогда не догадается, почему вдруг его настроение улучшилось и почему ему так хорошо рядом с вами.

Аудиальный якорь

Воздействовать необходимо на слух мужчины. Например, вы едете в машине, ужинаете в ресторане, идете по улице и слышите его любимую мелодию или песню либо звук инструмента, который ему приятен.

Даже если до этого момента вы спорили или ругались, начните говорить комплименты, отмечайте его положительные стороны и сильные качества. После нескольких повторений такой техники настроение твоего мужчины будет меняться каждый раз, когда он услышит эту композицию или игру на инструменте.

Обонятельный якорь

Создать у мужчины какую-либо ассоциацию с вами, вызванную запахом, очень просто. Всякий раз, когда вы собираетесь заняться любовью, используйте духи или ароматические свечи с приятным запахом, который вы не используете в повседневной жизни. Как и заведено, после нескольких повторений выбранный вами запах будет настраивать мужчину на романтический лад или возбуждать, даже если до этого он был сосредоточен на важных делах.

Визуальный якорь

В этом случае вам придется потрудиться над тем, что мужчина будет видеть перед собой. Скажем, когда он что-то увлеченно рассказывает, примите позу, соответствующую внимательному слушателю, например, подоприте подбородок ладонью. После нескольких циклов такой практики мужчина, увидев вас в такой позе, даже если он ничего не рассказывал, будет чувствовать, что он интересен.

Стоит также отметить, что для успешного применения техник якорения нужно соблюдать некоторые принципы:

Уникальность стимула

Убедитесь, что запах, жест или действие, выступающие в качестве стимула, будут необычным и редким явлением в обычной жизни.

Чистота стимула

Якорь должен быть направлен на определенную реакцию, и, для того чтобы он вызывал именно ее, необходимо создать такие условия, когда ассоциация, вызванная стимулом, является единственной в данной ситуации.

Точность стимула

Для якорения нужно подобрать такой момент, когда переживаемая мужчиной эмоция находится на пике интенсивности. Важно также понимать, что, когда состояние или эмоция идет на спад, необходимо прекратить процесс якорения, чтобы не поставить якорь, например, на спаде радости.

Способов использовать якоря, как и самих якорей, можно придумать великое множество.

Главное — помните: якорение — это очень сильный инструмент, поэтому используйте его только во благо и для вашего обоюдного с партнером удовольствия.