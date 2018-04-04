6 самых страстных пар по гороскопу

Звезды подскажут, с каким партнером вы точно не замерзнете этой холодной весной.

Овен и Весы

Овны обожают действовать, покорять и брать штурмом неприступные крепости. Весы — куда более уравновешенные натуры. Плюс на минус отлично срабатывает! Весам удается приручить «зверя» в лице Овна и направить его энергию в благое русло (на хороший секс, например). Да, многим они покажутся странной парой (да что там, они и есть странная пара), но уважение и интерес к сильным сторонам друг друга притягивает их и удерживает вместе. Ну а когда дело доходит до постели, они готовы дать партнеру именно то, чего он хочет. Получается круто!

Близнецы и Стрелец

Знакомьтесь: парочка диких экстремалов, для которых не существует никаких запретов. Кажется, именно для этих ребят мы не устаем напоминать, что не все места одинаково хороши для секса. Но они нас не особо слушают. Оба партнера в этом тандеме — те еще авантюристы. Их постоянно тянет на эксперименты, приключения и поиски чего-нибудь нового. Пожалуй, нет такой секс-игрушки, которую не испробовала парочка Близнецы-Стрелец. Вместе им настолько хорошо, что иногда они просто растворяются друг в друге, забывая про существование мира за пределами их квартиры. Ну пока не решат, что пора заняться сексом в такси, например.

Телец и Скорпион

Для обоих знаков большое значение имеют ощущения: запах, вкус, цвет — все должно быть идеальным и приносить удовольствие. В постели Телец жаждет экспериментов, а Скорпион согласен на любой кипиш, когда дело доходит до секса. Вообще, эти двое редко покидают спальню, а если и делают это, то точно забирают свое сексуальное желание с собой. Они очень, очень горячие штучки! И да, никогда не вставайте между Тельцом и Скорпионом, состоящими в отношениях: сильно рискуете. Каждый из них и в одиночку может за себя постоять, а уж вместе они просто убойная сила. Мы предупредили!

Рак и Козерог

Противоположности притягиваются: приземленный Козерог уравновешивает мечтательного Рака, осторожно, но без особых церемоний спуская его с небес на Землю. Суть в том, что представители такой пары находят друг друга малость странными, и это заставляет их желать одного — узнать друг друга получше. В постели это получается особенно хорошо. Союз, который существует против всяких законов и правил. Может быть, поэтому все и складывается так прекрасно.

Лев и Водолей

Лев — это страсть и огонь. Водолей — это мечты и перманентно разбитое сердце. Они нужны друг другу: Водолей мечтает, Лев воплощает в жизнь. Оба получают удовольствие. В то же время и чуткий Водолей может предугадать тайные желания Льва. В общем, этим ребятам определенно нескучно вместе: страсть + чувственность дают идеальную комбинацию.

Дева и Рыбы

Еще одно чудное сочетание (ударение актуально на любой слог). Приземленная Дева не позволяет мечтательным Рыбам окончательно погрузиться на дно своих бесконечных грез. Очень часто у этих знаков схожее чувство юмора, которое и держит их на одной волне, как бы странно это ни казалось окружающим. Секс? — Дикий! Именно в постели с Рыбами Дева не стесняется раскрыть потенциал и показать, на что способна. А Рыбы и не против. Представители этого знака очень тонко чувствуют партнера и искренне радуются, когда могут угадать его желания и воплотить их в жизнь.