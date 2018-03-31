Комплименты, которые раздражают мужчину в постели

Да, мужчины тоже любят комплименты во время секса. Но будьте осторожны: есть вещи, которые говорить не стоит. Эксперт Тренинг-центра «СЕКС.РФ» Виктория Франк рассказала про топ комплиментов, которые раздражают мужчин во время секса.

Наигранные звуки

Наигранность всегда чувствуется. Если вы хотите показать любимому, как вам хорошо, не обязательно громко кричать и вопить в стиле Жанны Агузаровой. Это выглядит неестественно и раздражает мужчину. То, что вы притворяетесь, — для него вовсе не комплимент. Ваша наигранность — повод задуматься, а так ли он хорош на самом деле? Найдите золотую середину между громко и тихо. А главное — будьте собой. Для него это лучший комплимент.

Уменьшительно-ласкательные слова

«Сладенький», «миленький» — вот вообще не вариант. Мужчин раздражают сюсюканья. Они хотят, чтобы их воспринимали как сильных, взрослых и самодостаточных. Как самцов. А какому сильному и самодостаточному самцу понравится во время секса быть «сладеньким медвежонком»? Особенно не стоит применять уменьшительно-ласкательные прилагательные в адрес члена.

Комплименты женского рода

«Твоя пушка», «у тебя такая торпеда» — никаких прилагательных женского рода, особенно если вы говорите о его члене! Он же мужчина, и свой член воспринимает именно в мужском роде. Поэтому, если хотите сделать комплимент его достоинству, пофантазируйте о прилагательных мужского рода.

Чрезмерное преувеличение

«Ты такой огромный», «ты сейчас меня разорвешь» — сильное преувеличение раздражает мужчин. Возвращаемся к истории про наигранность и неестественность. А преувеличение всегда выглядит неестественно. Все-таки большинство мужчин отдают себе отчет, какие они на самом деле.

Грязные словечки

Не все мужчины готовы к матерным выражениям из уст прекрасной дамы. Если вы еще не прощупали почву на предмет «грязных разговорчиков» в постели, повремените с крепкими словечками. Может оказаться так, что ваш мужчина не будет рад услышать комплименты с матерным лексиконом.

Сравнение с другим мужчиной

Всем этим «ты как Джордж Клуни » или «ты мой Том Круз » — нет, нет и еще раз нет! Мужчину нельзя сравнивать с другими мужчинами. Даже если вам кажется, что сравнение своего мужчины с секс-символом — это апогей восхищения им. Это не так. Мужчина подсознательно чувствует себя единственным и главным самцом. Сравнение с кем-то другим может вызывать у него чувство ревности и неполноценности, а то и вовсе обидеть.

Сравнения с едой

Да, и такое бывает. Некоторые женщины часто употребляют фразы из серии «доставай свой банан» или «где там твой огурец?». Мужчин это раздражает. У него там не банан и не огурец. И вообще, он не съедобное, а мужчина.