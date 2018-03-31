«При знакомстве у меня перехватило дыхание»: Рики Мартин рассказал о спутнике жизни

46-летний пуэрториканский певец Рики Мартин в начале года официально оформил отношения со своим возлюбленным, шведским художником Джваном Йосефом. Он откровенно признался, что восхищается избранником и уточнил, почему годами не признавался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Не успели поклонницы всего мира как следует поплакать из-за того, что их любимец Рики Мартин — гей, как он уже женился на любимом мужчине. У фанаток некоторое время оставалась надежда на отношения с кумиром, когда он заявил, что является бисексуалом, но в январе текущего года певец женился на шведско-сирийском художнике Джване Йосефе, окончательно разбив сердца воздыхательниц.

Мартин не скрывает своего счастья от того, что обрел гармонию в браке. В интервью зарубежным СМИ артист признался, что ему очень сложно было скрывать то, что его привлекают не только женщины. Он поделился воспоминаниями о том, как познакомился с будущим мужем: «Мы общались онлайн полгода, а при личном знакомстве у меня перехватило дыхание… Я отдавал все силы карьере и боялся, что кто-то узнает о моих половых партнерах-мужчинах. Я не хотел, чтобы люди знали о моей ориентации и осуждали за это. Я потратил много сил, чтобы скрывать свою сущность», — рассказал исполнитель.

Известно, что Рики Мартин воспитывает двоих сыновей, которых ему в 2008 году родила суррогатная мать. С художником Джваном Йосефом он впервые увиделся в апреле 2016-го, а уже в ноябре этого года они объявили о помолвке. Далеко не все пользователи соцсетей лояльно относятся к выбору Рики Мартина, хотя его это мало интересует: «Как можно, я так мечтала выйти за тебя замуж». «Мой кумир, что поделать, что он мужчин любит больше, чем женщин».

«Очень рада за него, прекрасный артист, яркий и харизматичный» «Ничего себе признания, ну, все люди разные, это его выбор, кто мы такие, чтобы осуждать его?» «Каждый сходит с ума по-своему, но я не понимаю геев, простите».