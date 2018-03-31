Красноярцы искали пропавшего друга, а нашли мёртвую девушку 

Красноярцы искали пропавшего парня, и случайно обнаружили труп девушки.
Друзья молодого человека рассказывают: узнали, что пропавшего видели на ул. Лесопарковой и отправились туда. Начали прочёсывать все улочки, заброшенные дома. В одном из старых деревянных домов увидели труп девушки. Рядом лежала записка. Парни сразу же вызвали скорую и полицию.
В Следственном комитете информацию подтвердили, сейчас проводится проверка. А поиски пропавшего 23-летнего Романа Ольхина продолжаются. Если вам известна какая-либо информация, просьба сообщить волонтёрам или в полицию.