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Красноярцы искали пропавшего друга, а нашли мёртвую девушку
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Красноярцы искали пропавшего друга, а нашли мёртвую девушку 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярцы искали пропавшего парня, и случайно обнаружили труп девушки.
Друзья молодого человека рассказывают: узнали, что пропавшего видели на ул. Лесопарковой и отправились туда. Начали прочёсывать все улочки, заброшенные дома. В одном из старых деревянных домов увидели труп девушки. Рядом лежала записка. Парни сразу же вызвали скорую и полицию.
В Следственном комитете информацию подтвердили, сейчас проводится проверка. А поиски пропавшего 23-летнего Романа Ольхина продолжаются. Если вам известна какая-либо информация, просьба сообщить волонтёрам или в полицию.
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