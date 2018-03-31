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5 сексуальных фантазий, за которые не должно быть стыдно!
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5 сексуальных фантазий, за которые не должно быть стыдно! 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Фантазии вовсе не обязаны иметь что-то общее с реальностью, поэтому воображать себе такие вещи, которые в реальной жизни были бы просто ужасающими, вполне себе нормально.
5 сексуальных фантазий, за которые не должно быть стыдно!
1. Изнасилование
Изнасилование является наиболее распространённой женской фантазией. Воображать, как мужчина заставляет вас заниматься сексом, неистово возбуждает. Однако, женщины вовсе не фантазируют о настоящем насилии. Ключевой момент здесь заключается в том, чтобы ощутить власть мужчины и почувствовать себя жертвой, неспособной сопротивляться. Это сексуально.
2. Пощёчины
Очень многим женщинам нравится получать лёгкие пощёчины во время секса. Это заставляет их чувствовать себя действительно покорными, что изрядно заводит. Главным здесь является аспект подчинения, а также тот факт, что это своего рода унижение. А ещё это чуть-чуть больно, но в рамках дозволенного. Если вы оба принимаете эти правила игры, нет никаких причин, чтобы это не практиковать.
3. Ролевые игры
Чаще всего женщинам нравится притворяться школьницей. Они наслаждаются, изображая шок, когда «учитель» трогает их или даже наказывает поркой за невыученный урок. Школьная форма выглядит невероятно сексуально, а мысленное возвращение в детство доставляет массу положительных эмоций.
4. Лишение девственности
В реальности потеря девственности часто представляет собой неудобный, неловкий и не очень сексуальный процесс, поэтому идея его приукрашивания выглядит весьма привлекательно. Пересмотреть свой подростковый сексуальный опыт бывает довольно интересно, поэтому пренебрегать такой возможностью не стоит.
5. Соблазнение
Звучит странно, но многим нравится идея того, чтобы самостоятельно соблазнять мужчину и выпрашивать у него секс. В такой фантазии вы вынуждены буквально умолять его взять вас, медленно и неуклонно. Это один из лучших способов снять напряжение, когда вы не готовы к полноценному доминированию.
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