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Кафельникова пытается вернуть бывшего возлюбленного
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Кафельникова пытается вернуть бывшего возлюбленного 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Прошлый год стал не самым приятным для Алеси Кафельниковой. Бурный роман с молодым и модным рэпером Pharaoh (Глеб Голубин), разрыв, увлечение запрещенными препаратами, курс реабилитации… Но сейчас Алеся снова в строю, занята работой и, по слухам, пытается дать второй шанс своим отношениям с экс-бойфрендом.
На днях в соцсетях появились снимки Алеси и Глеба. И как отмечают поклонники молодых звезд, похоже, фотографии сделаны недавно. Появились слухи о попытке воссоединения. Сама Кафельникова предпочитает пока не говорить об отношениях.
Девушку можно понять, ведь ранее Алеся признавалась, что именно первый этап их романа с Глебом стал самым потрясающим.
«На втором свидании мы пошли на выставку «Космос: Пространство и время». Космосом было и все, что между нами происходило. Еще никто не знал о наших отношениях, никто не вмешивался — самая счастливая пора. Мы так старались уберечься от всего мира, что шарахались от прохожих с телефонами. Однажды стояли в очереди в кинотеатре «Москва». Я заметила, что какой-то парень нас снимает. Глеб меня успокаивал: «Тебе кажется. Кому мы нужны?» А потом эти снимки оказались в интернете», — говорила модель в интервью Tatler.
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