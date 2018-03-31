Звезда «Голоса» Анастасия Спиридонова собралась замуж за одноклассника

Рыжеволосая звезда «Голоса» и «Трех аккордов» уже в самое ближайшее время поменяет семейный статус. О том, как она готовится к самому главному празднику в жизни, Настя откровенно рассказала нашим корреспондентам.

Еще совсем недавно Спиридонова только мечтала о семейной жизни. В интервью нашим журналистам любимица Ирины Аллегровой и Любы Успенской жаловалась, что у нее не получается построить крепкие отношения.

— Мне кажется, что я — сбежавшая невеста, — смеется девушка. — Мне предлагали замуж, и не один раз. Но после того, как я слышала эти слова, понимала, что не хочу уже ничего, и уходила. Мне кажется, все должно быть вовремя — в течение первого года после знакомства. А когда проходит три-четыре года и мужчина не делает предложение, значит, стоит задуматься.

Настя не раз говорила, что мечтает видеть рядом с собой в первую очередь здорового мужчину: морально и физически.

— Он должен быть очень сильной личностью, — размышляла звезда. — Конечно, не тираном, но таким, с кем не было и смысла сопротивляться.

Кажется, такого мужчину Спиридонова нашла. Нам Анастасия призналась, что наконец-то встретила своего суженого. Ее избранником оказался давний знакомый.

— Антон — мой одноклассник, — рассказывает Настя. — Мы с ним учились вместе в школе с пятого под седьмой класс. Потом очень долго не виделись. А все из-за того, что он уехал в Санкт-Петербург учиться, а я — делать карьеру в Москву. Кто бы мог подумать, что мы будем вместе? Это, я думаю, судьба.

Встретились Антон и Настя случайно, когда приехали в родной город повидать родных. Увиделись и с тех пор стали активно общаться.

— Мы вспоминали наше детство, веселые моменты, — говорит Настя. — У меня сегодня поинтересовались: давала ли я ему списывать? Нет, потому что Антон был отличником! Мы жили на одной улице, знаем всех друзей друг друга. Когда приезжаем на родину, теперь все вместе собираемся. Это так классно — мне сейчас очень комфортно.

Совсем недавно Антон сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Настя ответила согласием. Сейчас артистка активно готовится к грядущей свадьбе. Торжество пройдет предположительно осенью.

— Пока не знаем, где будем отмечать наш праздник, — продолжает Спиридонова. — Поскольку мы из одного города, то, может быть, устроим свадьбу на нашей родине. Это будет торжество не для шоубизнеса, а для семьи. В общем, вопросов, которые нужно решать, скопилось очень много. Платье я пока не купила — страшно даже подумать об этом. Я так хотела замуж, так ждала предложения, так сильно влюблена! Но сейчас, когда настало время принимать решения и подходить к реализации вопросов, я растерялась. Надо взять себя в руки!

Жених обещает своей звездной невесте помогать в решении всех вопросов. Ради любимой он совершил серьезный поступок. Бросил все дела в Петербурге и переехал в Москву. Недавно они купили просторную квартиру — такую, о которой давно мечтали.

— Мы долго выбирали, пока не нашли тот вариант, который нам понравился, — улыбается певица. — Сейчас работаем над обустройством своего семейного гнездышка. Конечно, это непросто, но мы стараемся. О детях тоже думаем. Некоторые считают, что в первую очередь нужно строить карьеру. Но откладывать в долгий ящик этот вопрос тоже нельзя — нужно решиться. Я, как девушка традиционного склада, считаю, что этим вопросом нужно заняться вплотную после того, как поженимся.