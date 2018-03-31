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Доверяй, но проверяй: Пэрис Хилтон заключит с женихом брачный договор
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Доверяй, но проверяй: Пэрис Хилтон заключит с женихом брачный договор 

Журнал ОК! 3 часа назад
В начале года известная светская львица Пэрис Хилтон взбудоражила общественность новостью о том, что выходит замуж за актера Криса Зилка. Он сделал ей предложение руки и сердца во время отдыха на горнолыжном курорте в Аспене.
Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Но даже такая влюбленная пара, как Хилтон и Зилка, предпринимает меры безопасности перед вступлением в брак. 30 марта портал TMZ опубликовал видео, на котором светская дива и актер замечены в аэропорту Лос-Анджелеса. Репортер издания успел спросить у Криса о брачном договоре, на что тот ответил: «Да, Да, конечно. У нас он будет».
Зилка отметил, что сначала они хотели оставить эту информацию вне поля зрения СМИ, но теперь все стало известно.
«Все в порядке», — сказал актер, после чего его перебила Хилтон. Она заявила: «Он (брачный договор — прим. ред.) нам не нужен! Мы вместе навсегда».
Всем бы такую уверенность, как у Пэрис!
Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Напомним, что о романе знаменитостей узнали в феврале 2016 года. А уже в апреле они появились вместе на премьере третьего сезона сериала «Оставленные».
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