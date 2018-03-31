Запрет на любовь: почему вы одиноки

«Венец безбрачия» — это, конечно, мистика. Но вы наверняка знаете девушек, у которых буквально на лбу написано: «Не приближайся!»

Психолог Вита Малыгина рассказывает, как работает внутренний запрет на отношения и что с ним можно сделать

Запрет на отношения многолик. Вот молодая женщина 32 лет с горящими глазами рассказывает про единственную и невероятную любовь, которая настигла ее 10 лет назад в курортном кафе.

Роковой возлюбленный был сильно старше, жил с мамой. Все серьезно: встречались целый год, даже пытались снимать вместе квартиру. Но! Малейший намек на недовольство — и все, он делает ручкой: «Не нравится — ты свободна». Потом заявил, что она на него давит, и растворился в пространстве. И вот все эти годы наша Сольвейг не могла его забыть, хотя за ней ухаживали разные мужчины.

Но вдруг — гром средь ясного неба! — былой возлюбленный снова всплыл в жизни героини. Живет все так же с мамой, только теперь увлекся йогой и сыроедением, забил на остатки карьеры (и так не особо блистательной) и зачем-то хочет ребенка — собственно, потому и явился пред ясные очи бывшей.

А у нее — потеря ориентации в пространстве и времени, восторженное опьянение, дрожь от счастья. У возлюбленного, впрочем, уже условия: пять раз в неделю по вечерам у него йога, один раз — не помню что, то есть нашей Кончите остается один вечер в неделю. Кажется, понедельник.

Или вот. Знакомы со школы, она в него влюблена с 8-го класса. Он — звезда, мечта всех одноклассниц и даже барышень постарше. Она — совсем напротив, из тех, что стоят в сторонке, платочки в руках теребя. Школа закончилась. Она, исключительно ради его прекрасных глаз, поступает в какой-то адский математический вуз. Он считает ее своим парнем, время от времени консультируется по вопросам отношений с девушками. Она — кремень, все терпит, знай себе приговаривает: «И замуж выйду только за тебя, ведь я тебя сильнее всех люблю».

Или: когда-то в юности даже умудрилась ненадолго сходить замуж, давным-давно разведена, живет одна с ребенком, но все еще надеется на встречу с принцем. Регулярно влюбляется, но влипает, как водится, то в дерьмо, то в Красную армию: то в женатого, то в гея. Можно уже ставки делать, как в тотализаторе.

А есть и совсем классические варианты: всё при ней — и умница, и красавица, и квартира своя, и на тренинги по технике секса уже ходит как на работу. И при этом у нее — ни-ко-го. То есть вот совершенно никого, от слова «совсем». Кроме резиновых тренажеров на этих самых тренингах. Ни автомобильные выставки, ни курсы экстремального вождения, ни клуб дайвинга на Гоа не помогают. «Я, наверное, невидимка?»

Как это работает

«Запрет на отношения» — термин условный. Никакого сознательно проговоренного запрета, конечно, нет. Есть цепь сбоев и поломок, произошедших в самой чувствительной фазе развития — в младенчестве и раннем детстве. Есть система отношений в семье, которая приводит к системному одиночеству.

В самом общем виде схема поломки выглядит вот как. В жизни маленького ребенка есть самые важные люди, с которыми он получает первый опыт любви, — это мать и отец. Если отношения с ними в раннем возрасте были сложными и болезненными, то главное, что усваивает ребенок: любить другого и быть с ним рядом больно, опасно или невозможно.

Потому что этот «другой» все время исчезает, потому что он все время тобой недоволен, потому что «другому» все время плохо рядом с тобой и надо, ради его счастья, освободить его от себя.

Маленькая девочка может чувствовать себя лишней в отношениях, когда родители слишком зациклены друг на друге, а она родилась «не вовремя» и только мешает им. Ей плохо, если в семье разлад и во всех сферах жизни — хаос и деструкция, как бывает в семьях алкоголиков. Она может почувствовать себя оставленной и никому не нужной, когда в семье появляется другой ребенок.

А еще девочка может долгое время исполнять роль заменителя жены для своего отца, не удовлетворенного супружеской жизнью, а потом бессознательно хранить ему верность.

Общий знаменатель: в любой ситуации, когда ребенку приходится пережить боль отвержения любимым человеком, он делает очевидный вывод: любить, доверять, быть в отношениях — больно и опасно.

Играет роль и семейная история. Часто «запрет на отношения» существует в семьях, в нескольких поколениях состоящих из женщин. Кто-то из прабабушек потерял мужа, отца, маму в невыносимых обстоятельствах. Пропавшие без вести, трагически и безвременно погибшие, в одну ночь без следа исчезнувшие любимые люди стали причиной тяжелой травмы и горя. Ни то, ни другое не нашло ни выхода, ни завершения.

И тогда почти неминуемо формируется «семейное послание», в самой общей грубой форме звучащее примерно так: «Никогда не приближайся к тому, кто может тебя полюбить, потому что он все равно оставит тебя, и эта боль разрушит твою жизнь». Все это транслируется будущим детям и внукам через особенности воспитания, бессознательные установки, а иногда даже сознательные убеждения.

Что с этим делать?

Я знаю живые примеры женщин, у которых про отношения было написано буквально на лбу, и всего одно слово: «Никогда». Только пройдя серьезную психотерапию, они смогли стереть это клеймо, полюбить и стать любимыми.

Каждой из них в своей терапии пришлось иметь дело с очень тяжелыми и болезненными вещами: разбираться со смесью любви и гнева к пьющим или соблазняющим отцам и к матерям-предательницам, с отвержением себя на уровне тела, с чувством одиночества и покинутости, которое так давно вошло в их жизнь, что перестало казаться чем-то необычным или странным. Каждой пришлось за это время пройти и через горечь осознания истинных отношений в своей семье, между ее родителями. Каждой пришлось сначала увидеть, а потом, если получится, и принять свои теневые стороны, о которых тот, кто никогда не обращался к психотерапии, безмятежно не узнает никогда.

Вот это, последнее, может быть, даже тяжелее, чем открытие «Мама меня никогда не любила». Как сказала одна моя клиентка: «Раньше я думала, что я нежный цветок, но мне не везет и никто меня не любит. А теперь я знаю, что цветок из меня — только каменный и я сама никого не люблю». Согласитесь: не каждый захочет такое пережить. К тому же результат все-таки непредсказуемый и зависит не только от профессионализма терапевта, но и от глубины и силы поражения, от пластичности конкретной психики, от силы или слабости нервной системы, в конце концов.

Поэтому мне кажется, что на психотерапию решаются очень смелые люди. Для многих столкнуться с собой без прикрас и купюр гораздо страшнее, чем жить неполной жизнью и чувствовать себя несчастной. Это раз. А два: вообще-то отношения любви — и правда довольно опасная штука. Многие люди избегают их сначала бессознательно, а потом и вполне осознанно. И я лично отношусь к этому выбору с уважением.

И если не верите в психотерапию, не чувствуете, что готовы, если, наконец, не настрадались еще как следует, пробуйте другие способы. Йогу, духовный рост, техники осознанности, медитацию, позитивное переформулирование. Говорят, иногда помогает. Но если вы спросите меня, поможет ли это, я скажу вот что (и, возможно, это мое пристрастное видение — ведь «я-же-психолог»): я пока не встречала женщин, которые самостоятельно справились с этой проблемой и сами стерли со своего лба надпись «Никогда».

А о тех, кто бился в тандеме с психотерапевтом, я уже немного рассказала. Почему-то прямо сейчас мне вспоминается одна из них. Она вышла замуж за любимого мужчину в 34 года. Они встретились три года назад, будущий муж стал ее первым и единственным сексуальным партнером. На свадьбе не было никого из семьи этой женщины.

Ни мать, ни старшая сестра не смогли простить ей «измены», ведь все были уверены, что она — примерная младшая дочь — вечно будет сидеть у ног своей эгоистичной, нарциссичной матери.

«Я вырвалась, представляешь?» — все твердила она своему жениху. И он не совсем понимал, о чем идет речь.