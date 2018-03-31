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Интернет-пользователи осудили Алену Водонаеву за «развратные» снимки
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Интернет-пользователи осудили Алену Водонаеву за «развратные» снимки 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
35-летняя Алена Водонаева зачастую балует поклонников «горячими» фотоснимками в Instagram. Несколько часов назад телеведущая показала в социальной сети несколько кадров, сделанных для мужского журнала. Фотографии получились очень откровенными, однако, многие подписчики осудили Алену за публикацию.
«Фото супер, дух захватывает даже у женщин, но ЗАЧЕМ, Алена? Ты и так крутая, классная и т.д. Ведь вся школа теперь будет обсуждать какая мама у Бо, это как пить дать», «Хорошая фигура, все красиво, но думаю, что не стоит такие фото выкладывать, очень все откровенно!», «куда же делось таинство? это должен видеть только муж…», «Я не говорю что это ужасно и она стремная. Она шикарно выглядит и фото супер, но для меня в статусе мамы и жены это отвратительно…», «Алена пытается догнать уходящий поезд молодости и запрыгнуть в последний вагон, но увы…Поэтому и снимается в таких фотосессиях, мол посмотрите я ещё ого-го. А выглядит это крайне вульгарно. Есть женщины, от которых сексом веет даже в одежде, а есть такие, кто и полностью разденется, но при этом так и останется антисексуальна и вульгарна. Алена второй вариант», «Красивые фотографии! не понятно зачем только выставлять …», «Это уже не красиво не прилично.. Алена поймите, вы повзрослели, больше не будут вами восхищаться или как вы любите выражаться завидовать… Станьте Леди! И станут вас сразу все уважать», «Фото красивые..но в инсту нафига их выставлять…для чего на всеобщее обозрение замужней женщине выставлять такие личные фото?», «Какой разврат, для чего это?» — написали фолловеры.
Фото: instagram
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