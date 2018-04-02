5 простых секретов, чтобы сделать волосы более красивыми

Волосы, которые притягивают к себе взгляд, можно назвать сексуальными. Что нужно сделать, чтобы и ваши волосы считались таковыми? Удивительно, но среди советов, которые дают стилисты ведущих мировых салонов, есть и такой — надо реже пользоваться шампунями. Мыть голову с шампунем ежедневно — вредно, так как это приводит к «усталости» волос, которые теряют объем и блеск, утверждают специалисты. По их словам, использовать шампунь следует раз в 2 — 3 дня, этого вполне достаточно для поддержания чистоты шевелюры. В остальные дни волосы можно ополаскивать теплой водой, если хочется. Не стоит постоянно пользоваться расческой, это портит структуру волос и делает их более ломкими. Особенно вредно расчесывать мокрые волосы. Для разделения прядей эксперты посоветовали чаще пользоваться собственной рукой, пропуская волосы между пальцами. Также полезно при этом массировать кожу голову — это вызовет приток крови к волосяным луковицам, напитает их и сделает сильнее. Собирать волосы в хвост любят почти все женщины. Но, по мнению стилистов, при жидких и тонких волосах лучше такую прическу не делать. Хвост в этом случае лишь подчеркнет проблему, да и смотреться будет малоэстетично. Забудьте о радикальных экспериментах с цветом волос. Оттенок прядей должен подходить к цвету кожи, иначе волосы будут смотреться инородным париком. Осветлять или делать темнее волосы нужно только на один-два тона. Помните: сейчас в моде натуральные оттенки. Прямые или волнистые? Статистически мужчин привлекают больше женщины с волнистыми волосами. Сделать небрежные модные волны самостоятельно легко. Самый простой способ: собрать слегка влажные волосы в несколько пучков, через некоторое время распустить и слегка сбрызнуть лаком.