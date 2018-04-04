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Что лучше выбрать для укладки волос?
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Что лучше выбрать для укладки волос? 

МедикФорум 39 минут назад
Фото: МедикФорум
Сегодня для сохранения причёски вовсе не обязательно использовать бигуди, а можно купить мусс, пенку или лак. Последний вариант наиболее распространён, хоть некоторые к нему относятся и с долей скепсиса. Ныне лак выполняет не только функцию фиксатора, но и помогает улучшить структуру волос, защитить их от негативного воздействия окружающей среды. Кроме того, существуют лаки с блёстками, выполняющие декоративную функцию. Разумеется, не помешает взглянуть на состав лаков. Так, не рекомендуется брать те из них, в составе которых есть спирт. Подобные лаки могут вызвать аллергию, раздражение кожи и привести к другим неприятным последствиям. Также лак не самого высокого качества можно отличить по неприятному запаху. Непосредственно за фиксацию в составе лака отвечают полимеры. Увы, но определить степень фиксации обычно удаётся лишь опытным путём. Не стоит забывать и о других средствах. Так, пенка, нанесённая на влажные волосы, помогает сделать их более послушными и придать причёске более объёмный вид. Всё это очень хорошо помогает во время укладки. Муссы предназначены для тех же целей, но некоторые считают, что справляются со своими «обязанностями» они не так хорошо. Использовать муссы можно по-разному, и всё зависит от эффекта, которого необходимо достичь его владелице. Ранее эксперты рассказали, как правильно сушить волосы.
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