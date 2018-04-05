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Главные ошибки при окрашивании волос
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Главные ошибки при окрашивании волос 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
При окрашивании волос в домашних условиях существует риск допущения ряда ошибок, которые могут привести не только к неудовлетворительному эстетическому результату, но и проблемам со здоровьем. Что же это за ошибки? МедикФорум собрал главные ошибки, по мнению опытных парикмахеров: 1. Начало окрашивания без тестирования средства на аллергию. Тест нужно проводить обязательно. За пару дней до окрашивания необходимо нанести капельку краски на внутренний локтевой сгиб, заднюю сторону шеи или за ухо. Если этого не сделать, можно получить масштабное раздражение, зуд и даже потерять волосы. 2. Использование средства без пробного окрашивания. Если тест на аллергию прошел успешно, то необходимо сделать пробное окрашивание, выбрав для этого небольшую прядь волос. Важно заметить, что итоговый цвет на конкретных волосах может значительно отличаться от картинок на упаковке, поэтому пробное окрашивание позволит избежать разочарования. 3. Мытье волос перед окрашиванием. Уже давно известно, что краска гораздо лучше впитывается в грязные волосы. При этом нужно отметить, что на волосах не должно быть никаких укладочных средств. Последнее мытье головы необходимо произвести за 2-3 дня до окрашивания. 4. Увеличение времени воздействия краски. Передерживать средство на волосах, нарушая инструкцию, ни в коем случае нельзя. Это чревато серьезным повреждением волосяных стержней. Ранее врачи назвалиглавные ошибки вегетарианцев.
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