Крис Браун объяснил появление скандальных снимков

Фанаты были сильно озадачены, когда увидели в интернете новые фотографии исполнителя. Многим показалась странным поза Криса , обхватившего руками шею девушки, присутствовавшей на вечеринке, где был сделан снимок.

Браун решил успокоить поклонников и рассказать им, как все было на самом деле. Он поблагодарил всех за проявление такого пристального внимания к своей персоне, но заверил, что никогда не пойдет дорогой насилия по отношению к женщинам: «Нет смысла даже приводить какие-либо аргументы в мою защиту. Все, кто меня окружают, — мои друзья и подруги. Никаких правонарушений. Конец дискуссии».

Адвокат певца добавил: «На снимке подруга Криса Брауна. Девушка лично подтвердила шуточный характер фотографии. Но тот, кто осмелился выложить чужие фотографии в сеть, ответит за свое деяние».

Как оказалось, снимки были сделаны в начале недели в Майями, когда Крис наслаждался весельем на фестивале Ультра. Рэпер и его лучшие друзья отлично проводили время на частной территории.