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Крис Браун объяснил появление скандальных снимков
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Крис Браун объяснил появление скандальных снимков 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Фанаты были сильно озадачены, когда увидели в интернете новые фотографии исполнителя. Многим показалась странным поза Криса, обхватившего руками шею девушки, присутствовавшей на вечеринке, где был сделан снимок.
Браун решил успокоить поклонников и рассказать им, как все было на самом деле. Он поблагодарил всех за проявление такого пристального внимания к своей персоне, но заверил, что никогда не пойдет дорогой насилия по отношению к женщинам: «Нет смысла даже приводить какие-либо аргументы в мою защиту. Все, кто меня окружают, — мои друзья и подруги. Никаких правонарушений. Конец дискуссии».
Адвокат певца добавил: «На снимке подруга Криса Брауна. Девушка лично подтвердила шуточный характер фотографии. Но тот, кто осмелился выложить чужие фотографии в сеть, ответит за свое деяние».
Как оказалось, снимки были сделаны в начале недели в Майями, когда Крис наслаждался весельем на фестивале Ультра. Рэпер и его лучшие друзья отлично проводили время на частной территории.
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