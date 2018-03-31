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«Ее укусила Кристен Стюарт?»: Эмбер Херд поразила неухоженной внешностью
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«Ее укусила Кристен Стюарт?»: Эмбер Херд поразила неухоженной внешностью 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
В сети появилось несколько фотографий Эмбер Херд, сделанных, очевидно, на съемках ее нового проекта. Однако увидев девушку в новом образе, в первый момент поклонники испугались, приняв его за реальную внешность актрисы.
Несколько фотографий Эмбер Херд, недавно появившихся в сети, вызвали чуть ли не фурор, а причиной бурной реакции поклонников стали изменения, произошедшие во внешности актрисы. Неряшливый внешний вид, отсутствие укладки и размазанный макияж с трудом позволяют узнать в девушке на фото голливудскую сердцеедку. Очевидно, что эти фотографии Эмбер сделаны на съемках какого-то нового проекта. В пользу этого говорит не только то, что Херд никогда не выглядит подобным образом в обычной жизни, но и тот факт, что находясь в одной локации, она предстала сразу в двух нарядах, а также была окружена ассистентами.
Тем не менее пользователи сети приняли такой облик актрисы за чистую монету и недоумевают, почему девушка, зарабатывающая миллионы, выглядит таким образом. Впрочем, посмотреть действительно есть на что: даже без специфического грима красавица превращается в чудовище при помощи одной лишь неряшливости. «И че было на Джонни катить, если сама не мисс Совершенство» «Такая красивая она была в Ромовом дневнике! у меня муж прям влюбился! а последнее время как-то подурнела» «Её Кристен Стюарт укусила что ли?» «Я думала она всегда идеальна. Отлегло прям» «Выглядит, как продукт с истекшим сроком годности» «Как можно так запустить себя, имея внешность богини?» В то же время в своем Инстаграме Херд регулярно публикует фотографии, демонстрирующие, что в ее жизни все прекрасно.
Впрочем, худоба актрисы вполне настоящая. Недавно поклонники уже обсуждали неожиданное похудение Эмбер, превратившее ее чуть ли не в скелет. Но, возможно, и это было сделано для того, чтобы сыграть в какой-то новой картине? Тем более, что громких ролей в карьере Херд было довольно мало.
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