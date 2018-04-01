«Он говорил мне, что я толстое, мерзкое чудовище»

Шел 2018 год. Сто лет прошло с момента, когда суфражистки отстояли равные права с мужчинами, сто лет со времени, когда женщина впервые возглавила министерство и почти сорок лет — когда встала у руля страны. Но при этом так мало женщин руководят крупными каналами, и это очень заметно. Российское телевидение насаждает однополярность мира, словно загоняя женщин обратно — готовить борщи и стирать белье. В прошлый раз «Лента.ру» рассказывала, как известные телеведущие плодят неактуальные гендерные стереотипы, теперь разберем, как люди из ящика топорно, а порой жестоко, диктуют россиянам стандарты женской красоты и, несмотря на здравый смысл, втолковывают дамам, чья занятость давно сравнима с мужской, что нужно удерживать партнера сексуальным кружевным бельем.

Проще всего разделить мир на черное и белое и корректировать свою позицию относительно двух этих цветов. Этим в основном и занимается современное отечественное ТВ, часто не утруждая себя вопросами многообразия оттенков и стремлением к толерантности. Достаточно посмотреть несколько выпусков любимой программы домохозяек — «Модный приговор», где серых шеек превращают в прекрасных лебедей. Но одного перевоплощения недостаточно: «подсудимым» модного суда непременно устраивают демонстративную публичную порку, чтобы людям, посягнувшим на право быть индивидуальностью, было неповадно.

В одном из выпусков не повезло 28-летней петербурженке Наталье Юдиной с цветными волосами. Ее свекрови Елене Петровне, бывшему депутату, а нынче музейному смотрителю, стыдно за невестку.

«Я обвиняю свою невестку в том, что она в свои 29 лет выглядит, как подросток, — серьезно заявляет женщина-смотритель. — 37 лет я отработала в школе, была депутатом местного совета, теперь я музейный работник в Ленинском Шалаше, к которому приходят на экскурсии. И когда мы идем с ней по улице, мне приходится оправдываться и говорить, что моя невестка — фотомодель, поэтому она так выглядит», — сетует женщина и просит одеть невестку так, «чтобы мне не было стыдно идти по нашему пригороду Санкт-Петербурга».

Конечно же, девушку осмеяли. Причем, ни кто иной, как ведущий. «Но вы знаете, она очень подходит под этот шалаш. Она одета, как такой вот лесной житель, болотная кикимора», — оценил образ Александр Васильев . На Елене он не остановился. «Я вижу у вас и подруга такая же неадекватная здесь сидит», — не церемонится историк моды, указывая на девушку с алыми волосами. Подругам только и остается, что неловко улыбаться, когда такие «лидеры мнений» выносят такие правильные вердикты. А среднестатистический зритель, едва ли разбирающийся в том, «что такое красиво», считывает только одно — «фриков можно унижать». Нельзя обижать девушек, а если одета «не как девушка», то какая разница?

Наталья все пыталась получить ответ на вопрос: а что же плохого в ярком цвете волос? Но в ответ получает саркастическое «конечно, это же так натурально» от ведущего.

Слово дают мужу, позиция которого тем интереснее, чем популярнее. «Я брал ее блондинкой. Когда мы только поженились, было все отлично, она светленькая такая, красивая», — начинает разговор супруг, словно не о второй половине, а о товаре на полке, который спустя время подпортился и разочаровал его. На ум приходит сценка из Comedy Woman, в которой мужчины сдавали подержанных и поднадоевших женщин в комиссионный магазин.

Не таким как все вообще нет места на телевидении. Тебя с удовольствием пригласят в телевизор, если ты Шура или Карина Барби, но исключительно ради того, чтобы над тобой поглумиться, потому что ты — фрик, а твоя яркая внешность — следствие внутренней серости, которую ты отчаянно пытаешься прикрыть пестрой маской. И если ты отдаленно напоминаешь кого-то из фриков, то и ты непременно такой же девиант.

Исключение составляют случаи, когда этому самому девианту дают больше эфирного времени. Так произошло с розовоголовой Ольгой, участницей проекта «Супермамочки» на СТС. Девушка шокировала участниц своим внешним видом: мама двухлетней дочери с эпатирующим цветом волос и татуировками по всему телу сразу вызвала осуждение «нормальных» мамочек, пришедших на проект доказывать, что они лучше остальных воспитывают детей. Однако в результате победила Ольга.

Оказалось, что и ребенок девушки, позволяющей буквально все своему чаду, растет счастливее остальных детей, а помимо воспитания, управления тату-салоном и организации светских тусовок, Ольга занимается волонтерством и помогает детям, с непросто судьбой.

https://www.instagram.com/p/Ba1Z45igxPI/?taken-by=boovoronina https://www.instagram.com/p/BPdE8hZDJ4k/?taken-by=boovoronina https://www.instagram.com/p/BMzKmBmlkHn/?taken-by=boovoronina

Ежедневно телевизор демонстрирует, какой должна быть женщина — идеальной. Работать, быть заботливой матерью, внимательной женой, управляться по дому, но не забывать о том, что ты сильная и независимая, потому что иначе твой принц взглянет на тебя, такую обабившуюся, да и разлюбит. А значит, плюс спорт и походы к косметологам. Несмотря на то что женщина — самодостаточный элемент социума, способный выполнять больше задач, чем мужчина, телевидение продолжает убеждать зрительниц в том, что они — слабый пол, не гнушаясь даже унижениями.

Общество с только-только нарождающимся осознанием того, что равноправие — это закономерно, рационально и справедливо, окунает зрителей в иную, удобную для большинства жителей однополярную реальность, в которой мужчина — добытчик, а женщина — хранительница очага, любыми путями старающаяся удержать интерес мужа. Похоже, программы на российском ТВ всеми силами пытаются тешить либидо мужчины, которое, убери из его жизни слабую, зависимую женщину, достигнет нулевой отметки.

В четвертом сезоне шоу «Взвешенные люди» на СТС, участники которого худеют на глазах у телезрителей, участвуют две подруги, Мария и Агата. Обе девушки испытывают проблемы из-за лишнего веса. Но отнюдь не проблемы со здоровьем. Подруги понимают, что девушка в теле — диагноз для личных отношений.

Агата считает, что если ее фигура будет далека от идеальной, она никогда не сможет прожить жизнь «как у нормальных людей». «Мне 20 лет, а я даже ни разу не целовалась», — говорит девушка на камеру, пеняя исключительно на лишний вес.

У ее подруги случай еще более запущенный. Из-за лишнего веса ее разлюбил муж. «Мой муж не видит меня такой, какая я есть сейчас. Он хочет, чтобы я была другой: стройной, красивой. Даже когда я уезжала на проект, он мне сказал: „Надеюсь, ты не вернешься таким чудовищем, какая ты есть сейчас“», — рассказывала девушка на кастинге, обливаясь слезами.

Мария цитировала и другие не менее эпичные выражения мужа в ее адрес. К примеру, супруг сказал, что не хочет иметь от нее детей, пока она «такая жирная».

Теперь Мария винит себя за то, что она «толстое, мерзкое чудовище», и хочет доказать себе и мужу, что может быть совсем другой. Задача программы — помочь людям похудеть, а не решать их психологические проблемы, или объяснять зрителю, что угнетать человека за проблемы с весом, — это ненормально. Среднестатистический зритель делает вывод: дело понятное, брал одну, а она растолстела, ну он к ней и охладел. Выходит брак — это не про любовь, взаимопонимание и уважение, а исключительно про совпадение картинок.

Порицания такое поведение мужа не вызвало. Более того, когда выяснилось, что во время проекта супруг решил разорвать отношения с худеющей для него женой, Марии еще и досталось от наставницы проекта, железной леди Ирины Турчинской . Вместо того, чтобы просто посочувствовать, она упрекнула обливающуюся слезами девушку в том, что та вышла замуж за мужчину, не сказавшего ей «я тебя люблю». Сама виновата.

Марии не удалось удержать мужа. Вероятно, из-за того, что у нее не оказалось такого советника, как психолог Максим Софьин с телеканала «Мама». Этот тематический канал — рассадник сексизма хотя бы потому, что одна из популярных передач на нем постоянно задается вопросом: «А как же не надоесть мужу?» В сущности, ничего предосудительного в этом вопросе нет. В парах люди привыкают друг к другу, успокаиваются на достигнутом и воспринимают партнера как данность. Все бы ничего, если бы телевидение искало ответ и на обратный вопрос: «А как удержать женщину?» Судя по тому, что ответ на последний вопрос никто не ищет, он никого и не волнует. Зато миллион зрительниц учат, что удержать внимание полигамного мужчины на себе — это целое искусство, которым просто обязана владеть мамочка, недосыпающая из-за частых ночных подъемов малыша, целиком сосредоточенная на его кормлении и развитии. «Где же найти на это силы?» — задаются вопросом мамочки в студии. «А что вы хотели? Семья — это тяжелая работа. Мужчина любит глазами. Надо этот момент (интимный) использовать», — советует психолог.

Предупредим, Максим Софьин — необычный психолог. Он разделяет себя-психолога и себя-мужчину, часто путается, от чьего лица он дает советы, но чаще от одного — возбужденного подростка, который случайно обзавелся семьей, не слишком задумываясь, зачем она ему нужна.

О том, как «непонятное существо» (ребенок) может разрушить отношения

Софьин: Стать неинтересной мужу? Это проблема касается всех семей. Мужчина встречается с красивой девушкой, женится на ней, и он думает, что так будет всегда. Но это ошибка. Потому что, когда появляется ребенок, естественно, женщина забывает о себе, в первую очередь — ребенок. Оля (героиня программы, в которой в качестве эксперта выступал Софьин — прим. «Ленты.ру») — красивая, молодая, симпатичная, очень хорошая девушка, я уверен, что хорошая мать и жена. Но внешне, естественно, первые годы, до трех лет, женщина меньше уделяет себе внимания и меньше внимания уделяет мужу. Это большая ошибка. Потому что …. Вот у вас мужчина на каком месте?

Ольга: Видимо, на втором после ребенка.

Софьин: Это большая ошибка. Потому что дети вырастают, мужчина и женщина остаются наедине, и они могут разбежаться, если они неинтересны друг другу. Очень важно в этот момент поддерживать друг друга. Я не знаю, есть ли вообще школы матерей, школы отцов, где подготавливают..

Ведущая: Школы для молодых мам, конечно же, есть. Иногда туда удается затащить молодых отцов. Но там в основном рассказывают, как ребенка купать, пеленать и как пупочек ему обрабатывать.

Софьин: Ну вот, а об отношениях очень мало. Для мужчины ведь как: была одна женщина, я ее любил — здесь появилось какое-то непонятное существо, и моя жена ему уделяет время. Подсознательно мужчина на сто процентов ревнует свою жену к ребенку первое время.

О том, почему нельзя принуждать мужчину возиться с ребенком

Софьин: Мужчине вовсе не интересно заниматься с ребенком до трех лет. После трех лет он уже разговаривает, он уже бегает, в игрушки какие-то играет, мужчине с ним проще найти контакт. Он больше уделяет времени, потому что интересно. Сколько вашему ребенку?

Ольга: Год и три месяца.

Софьин: Очень важно уделять мужчине время (бьет ладонью по колену). Сто процентов.

О том, как женщине правильно плакать из-за усталости, чтобы не тревожить мужа

Героиня программы рассказывает, что иногда вынуждена срываться на муже. К примеру, когда она целый день ухаживает за ребенком и не имеет возможности выйти из дома, а муж забывает купить в магазине что-то необходимое ей.

Софьин: Ни в коем случае нельзя выплескивать все на мужа. Ни на родителей, ни на близких, ни на подружку. Можно включить в ванной воду и покричать, можно поплакать, порыдать, это хорошо.

Про «обрыганные халаты» и отвращение к женщине после родов

Ведущая: Расскажите, как мужчина, как оставаться интересной мужу, при том, что ты каждый день находишься в четырех стенах, максимум на детской площадке еще, а он каждый день выходит в мир, у него продолжается личностный рост, самообразование и так далее.

Софьин: А можно я задам этот вопрос вам? (Смеется). У вас есть опыт. У вас есть ребенок, вы красивы и ухаживаете за собой. Как вы это делаете?

Ведущая: Исходя из вашего ответа, я так понимаю, главное — это ухаживать за собой и быть красивой, правильно?

Софьин: Ну, мужчины любят глазами.

Ведущая: Вот как?

Софьин: Конечно. Ему приятно, когда его красивая женщина встречает. Тоже очень важно, когда пара создается на фоне любви, именно сердечных импульсов. Конечно, мне будет нравиться женщина любая (имеется в виду «в любом состоянии» — прим. «Ленты.ру»). Пусть даже с хвостиком. Мне будет ее приятно даже причесать, погладить, потому что она моя. И уже неважно, в косметике она или в платье. Ну, естественно, не встречать же его в рваном халате.

Ведущая: А если на нее только что срыгнул ребенок? Пусть он уж лучше срыгивает на рваный халат.

Софьин: Вот представьте: к вам подошел мужчина, и у него рубашка обрыгана. Как вы к этому отнесетесь? Негативно, правильно. Через себя пропускайте. Естественно, и мужчина так же, ну, он как бы побрезгует. И когда вы потянетесь целовать мужчину, потому что надо, — он вас поцелует, но немножко отталкивая вас (отталкивает руками незримую женщину, демонстрируя, что она ему противна).

О халатике, который удержит мужчину после родов, когда ему так хочется налево

Ведущая: Из вашей пламенной психологической речи мы поняли, что красота — это очень важный момент для молодой мамы. Хочу поставить вас перед непростым выбором: красивая жена или вкусный ужин. Потому что у мамы есть полтора часа либо на одно, либо на другое. Что вы выберете?

Ведущая: На первом месте вкусный ужин, а на втором — красивая жена.

Ведущая: Ну тогда получайте жену в застиранном халате, но со вкусным ужином.

Софьин: Вот вы знаете, опять как мужчина говорю, а может как психолог… Если сексуальный халат, то тогда почему бы и нет. Я как раз поймал этот момент. Именно интимная близость. Первое время ее у мужчины нет. Или есть?

Ольга: (в изумлении) Ну, логично, что нет.

Софьин: Это очень важно. Потому что если вы хотите, чтобы мужчина был с вами и не ходил налево, нужно использовать эти моменты обязательно, привлекать его.

Ведущая: Где же взять сил на то, чтобы быть красивой, сексуальной поварихой?

Софьин: А как вы хотели? Это работа. Работа с удовольствием, но это работа.

Семья, если верить экспертам на отечественном телевидении, это работа только для женщины. Работа на результат — чтобы мужчина не ухлестнул за чужой юбкой и не оставил тебя с ребенком на руках. О том, что семья и дети — это осознанный выбор, где каждый из пары соглашается быть опорой, говорить не приходится. ТВ все глубже ввергает нас в Средневековье, рисуя картинку, где два индивидуума, решившие идти по жизни вместе, — полные олухи, движимые только общественными стандартами и животными инстинктами.