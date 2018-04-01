Секс бодрит лучше кофе: плюсы утреннего интима

Что ты предпочитаешь на завтрак: тост с горячим кофе или утренний секс? Пожалуй, из двух зол мы выбираем большее.

«Кофе, чай или я?» — такой незамысловатый вопрос требует от твоего мужчины только одного утвердительного ответа. Известную пословицу про кашу и масло можно было бы немного переиначить и сказать «утро сексом не испортишь». Начиная свой день с таких по‑настоящему приятных ощущений, ты заряжаешь себя и своего любимого мужчину бодростью на весь день, укрепляешь иммунитет, снижаешь уровень стресса и, что очень мотивирует многих женщин, тратишь калории во имя красивой и подтянутой фигуры.

Если говорить о физиологических преимуществах, то давно установлено, что утренний секс гораздо полезнее и приятнее, чем зарядка. Наслаждаясь своим любимым мужчиной, кроме основных мышц, ты укрепляешь мышцы рук, таза, попы и грудной клетки. Во время секса восстанавливается ритм дыхания и улучшается кровообращение. Так что отбрось гантели — и бегом под одеяло!

Пары, которые практикуют секс по утрам, сосредоточены и спокойны в дневное время суток. А противники таких волнующих пробуждений более раздражительны и предаются стрессовым состояниям, а их кровяное давление сильнее и чаще отклоняется от нормальных показателей. Ну кому из нас нужны такие проблемы? Рецепт вашего хорошего настроения и спокойствия прост: секс каждое утро. Без перерывов и выходных.

Да и к тому же кто из нас не грешил усталостью и головной болью по вечерам после трудового дня? А утром мы полны сил, энергии и желания. Согласно множеству исследований, утренний секс способен принести гораздо больше удовольствия, чем дневной, вечерний и даже ночной. Дело в том, что концентрация гормонов, пробуждающих страсть, утром на 25% выше, чем в другое время суток. Так что секс будет отличаться высоким качеством (чего нельзя сказать о продолжительности). Таким образом, вы успеете получить свою порцию утреннего счастья, и еще время останется, чтобы побаловать любимого вкусным завтраком и собраться на работу красивой и довольной.