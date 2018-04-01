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Ирена Понарошку о муже: астролог рекомендовал мне не связываться с этим парнем
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Ирена Понарошку о муже: астролог рекомендовал мне не связываться с этим парнем 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Ирена Понарошку, которая известная своим позитивным отношением к жизни, оригинально поздравила любимого мужа с годовщиной отношений. Она откровенно рассказала о том, что обращалась за советом астролога, который не рекомендовал ей «строить любовь» с Александром Глуховым, более известным как DJ List. Но она рада, что не прислушалась к совету, ведь с этим мужчиной она по-настоящему счастлива.
На днях телезвезда Ирена Понарошку отметила годовщину отношений с Александром Глуховым, за которого вышла замуж в 2010 году. Она, как всегда, с юмором представила информацию, что очень нравится ее подписчикам: «10 лет назад очень опытный и уважаемый ведический астролог категорически рекомендовал мне не связываться с этим парнем… И, оглядываясь назад, я понимаю, почему! Парень действительно оказался с подвыподвертом… Но я так ни разу и не пожалела, что все же поперла тогда против астрологии — по встречке, на красный и под кирпич! Не могу представить более подходящего персонажа для совместной отработки тяжелой семейной кармы!»
Знаменитость воспитывает с мужем сына Серафима, которому на днях исполнилось семь лет. Она часто делится размышлениями о любви, семейной жизни и материнстве, подчеркивая, что ей в личной жизни повезло, ведь она встретила достойного человека, с которым пребывает «на одной волне». Ирена не скрывает любимых от общественности и публикует совместные снимки с любимыми мужчинами.
Поклонники радуются за Понарошку, отмечая, что ее жизнерадостность заряжает их позитивом и мотивирует на добрые поступки: «Класс, поздравляю! Считаю, что в таких важных вопросах нельзя полагаться только на астрологию, надо выбирать сердцем». «Как же я люблю читать ваши тексты! Настроение на целый день!» «Как вы мне нравитесь!»
«Любую тяжелую семейную карму можно преодолеть, если есть любовь и разум. Вы — чудесная пара» Будьте всегда счастливы!» «Вас очень интересно читать! Спасибо!» «Вот прямо хочется радоваться жизни! У меня мужа нет, пойду куплю себе собаку, буду тоже счастлива!» «Ирена такая интересная личность и муж ей под стать». Понарошку долгое время уверяла, что ей сложно представить себя в роли жены и мамы. Но роман с известным виджеем и кришнаитом Александром Глуховым изменил ее мнение об отношениях и материнстве и сейчас женщине успешно удается совмещать работу и семью.
Хотя Ирена счастлива с избранником, они иногда подолгу не видят друг друга, что ей очень нравится, ведь она нуждается в личном пространстве.
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