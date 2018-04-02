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Ирена Понарошку вышла замуж назло астрологам
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Ирена Понарошку вышла замуж назло астрологам 

Russianshowbiz.info 44 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая Ирена Понарошку опубликовала в Инстаграме совместное фото со своим мужем и рассказала, почему против их пары выступали астрологи.
"10 лет назад очень опытный и уважаемый ведический астролог Олег Геннадьевич Торсунов категорически рекомендовал мне не связываться с этим парнем…" — заметила девушка. Сама она хорошо понимает, почему ее предупреждали быть осторожной, ведь ее избранник — популярный диджей List, оказался «парнем с подвыподвертом».
Тем не менее, Понарошку признается, что ни разу не пожалела о своем решении, «поперла тогда против астрологии — по встречке, на красный и под кирпич!». Девушка призналась, что ее избранник — самый подходящий персонаж для совместной отработки тяжелой семейной кармы и других вещей.
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