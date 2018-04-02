Ирена Понарошку вышла замуж назло астрологам

Телеведущая Ирена Понарошку опубликовала в Инстаграме совместное фото со своим мужем и рассказала, почему против их пары выступали астрологи.

"10 лет назад очень опытный и уважаемый ведический астролог Олег Геннадьевич Торсунов категорически рекомендовал мне не связываться с этим парнем…" — заметила девушка. Сама она хорошо понимает, почему ее предупреждали быть осторожной, ведь ее избранник — популярный диджей List, оказался «парнем с подвыподвертом».

Тем не менее, Понарошку признается, что ни разу не пожалела о своем решении, «поперла тогда против астрологии — по встречке, на красный и под кирпич!». Девушка призналась, что ее избранник — самый подходящий персонаж для совместной отработки тяжелой семейной кармы и других вещей.