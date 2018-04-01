Райан Рейнольдс ответил на сплетни о проблемах в браке 

Звездная пара Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс — одна из самых обсуждаемых в прессе. Кажется, что в жизни актеров все хорошо, но и журналисты, и пользователи Сети иногда переворачивают все с ног на голову. Недавно один индийский сайт о звездах опубликовал в Twitter пост, в котором написал, что знаменитости «изо всех сил стараются провести время вместе».
Но исполнитель роли Дедпула не удержался от едкого ответа.
Я бы хотел. Мне бы не помешало немного «моего» времени, — прокомментировал твит артист.
Напомним, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс совсем недавно вышли вместе на красную дорожку, где шутили, смеялись и не скрывали нежных чувств друг к другу. Знаменитости пришли поддержать близкого друга режиссера Стэнли Туччи на премьере фильма «Последний портрет».