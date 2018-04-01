Ещё
«Шаловливая» Алена Водонаева
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шаловливая» Алена Водонаева 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Алена Водонаева никогда не смущалась своего тела. В свое время отсутствием cтеснительности участница телестройки «Дом-2» и завоевала популярность у зрителей. Но, по мнению подписчиков ее микроблога, женщине пора бы повзрослеть и вести себя скромнее. Откровенные снимки ведущей вызвали волну возмущения в ее «Инстаграме».
Фотосессия была сделана для журнала «Максим». На снимках Водонаева позирует практически голая. Фолловеры сочли подобную смелость неуместной, напомнив Алене, что она мать и жена. В 2010 году Водонаева вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева и родила сына Богдана. Несколько месяцев она счастлива в браке с музыкантом Алексеем Комовым, известным как DJ Косинус. Пара поженилась в 2017 году.
WomanHit.ru: последние новости
Алеся Кафельникова скрывает возлюбленного Нюша задумалась о рождении ребенка Бывший супруг Пеговой снова женился
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что нельзя позволять мужчине в постели44
7 худших мест для занятия сексом56
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей37
Любимая песня сына Плющенко шокировала сеть172
Самбурская жестко высказалась о бодипозитиве90
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение