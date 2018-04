Анфиса Чехова заинтриговала подписчиков фото с обручальным кольцом 

40-летняя Анфиса Чехова немало удивила своих поклонников, сообщил о расставании с супругом Гурамом Баблишвили . Однако, не прошло и года с момента развода, как телеведущая, скрывающая личную жизнь за семью замками, похвасталась новым помолвочным кольцом: «Можете меня поздравить 💍💑 Oops!…I did it again 😉».