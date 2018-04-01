Анфиса Чехова заинтриговала подписчиков фото с обручальным кольцом

40-летняя Анфиса Чехова немало удивила своих поклонников, сообщил о расставании с супругом Гурамом Баблишвили . Однако, не прошло и года с момента развода, как телеведущая, скрывающая личную жизнь за семью замками, похвасталась новым помолвочным кольцом: «Можете меня поздравить 💍💑 Oops!…I did it again 😉».

Фолловеры наперебой начали поздравлять телеведущую с грядущими переменами и пожелали счастья: «Ураааа!@achekhova поздравляю от всего сердца))))», «Это отличные новости!», «Искренне желаю счастья», «Кто же этот счастливчик?! Поздравляю от души! Будь счастлива и любима всегда!❤️🌹💍». Однако, многие посчитали публикацию первоапрельским розыгрышем. Так, например, некоторые подписчики отметили в комментариях к записи экс-солистку группы ВИА Гра Санту Димопулос, чья рука в действительности запечатлена на провокационном снимке.

Напомним, Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили начали встречаться в 2009 году, а тремя годами позднее на свет появился сын пары, которого назвали Соломоном. В 2015 году возлюбленные узаконили отношения, однако, прожили в браке лишь два года.

Фото: instagram