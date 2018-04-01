12 вопросов о сексе, которые должна обсудить каждая пара

Мы готовы обсуждать с любимым мужчиной все на свете — школьные оценки детей, цены на продукты, кинопремьеры и новости. Но, как только речь заходит о сексе, многие будто лишаются голоса. А зря! Эти вопросы должна обсудить каждая пара — и лучше поздно, чем вообще никогда.

1. Секс — что вы оба об этом думаете?

Конечно, вопрос весьма философский, но для разных людей секс может означать совершенно разное: хорошо бы прояснить, что вы оба об этом думаете. Это способ проявлять любовь и нежность друг к другу? Символ близости и привязанности? Ваша основная цель — зачать ребенка? Обменяться энергией? Вы хотите регулярно получать эмоциональную и физическую разрядку после тяжелого дня? Экспериментировать? Или все сразу?

2. Обратная связь

По-настоящему близкие отношения предполагают взаимное доверие и уважение к потребностям другого. Но не менее важно договориться об искренности и деликатности в высказывании «отзывов и предложений».

Мужчина, пребывающий в неведении о ваших истинных желаниях, едва ли сможет их удовлетворить, а если вы скажете об этом недостаточно мягко, еще и рискует получить психологическую травму. Вам вряд ли удастся долго скрывать недовольство, если вы не достигаете оргазма, рано или поздно негативные эмоции найдут выход. Договоритесь сообщать друг другу о подобных вещах бережно, чтобы не ранить чувств партнера.

3. Что делать, если не хочется?

Нередко случается, что темперамент и сексуальные потребности супругов не совпадают. Даже если сейчас в вашей паре сплошная гармония, обсудите ваши ожидания и поговорите о том, что вы будете делать, чтобы избежать конфликтов. Договоритесь идти навстречу друг другу и искать компромисс. 7 вещей, которые могут испортить вашу интимную жизнь.

4. Ваш сексуальный график

Поговорите о том, как часто вы оба готовы заниматься любовью. Нравится ли вам, когда это происходит спонтанно, или вы предпочитаете в буквальном смысле внести секс в семейное расписание жизни и следовать ему? Этот вопрос поможет избежать недомолвок и обид.

5. Идеи, желания и фантазии

Возможность откровенно рассказать о том, чего вам хотелось бы в постели, — признак доверительных отношений в паре. Но, может быть, вам комфортнее не сообщать об этом напрямую, словами, а сделать это как-то иначе — написать письмо, обойтись языком жестов или, скажем, показать любимому фильм на эту тему.

6. Ваши границы

Готовность к экспериментам и диапазон допустимого — понятия очень тонкие. Обязательно поговорите о том, где у каждого из вас проходит «красная линия» новаторства: что вам однозначно нравится, что вы готовы попробовать, а без реализации каких идей отлично обойдетесь. И, конечно, все эксперименты — только по обоюдному согласию!

7. Ваш «язык любви»

Даже если вы оба предпочитаете действовать, а не беседовать в постели, обойтись совсем без слов не получится. Но «стилистические» несовпадения в постельных разговорах, между прочим, могут сильно снизить градус страсти (если термины вызывают смех или раздражение), так что лучше заранее договориться о том, что и как у вас называется.

8. Контрацепция

Обсудите способы предохранения и найдите тот, который и эффективно работает, и полностью комфортен для вас обоих. И, кстати, что вы будете делать, если случится незапланированная беременность?

9. Есть ли секс в ссоре?

Многие пары считают, что занятия любовью непосредственно после скандала очень даже разнообразят сексуальную жизнь: бурное примирение дарит более яркие ощущения. А для кого-то секс на фоне нерешенных проблем неприемлем — не принесет никакого удовольствия и испортит настроение окончательно. Чтобы избежать недоразумений, убедитесь, что вы с мужем нашли общую точку зрения в этом вопросе.

10. Игры и игрушки

С одной стороны, эротические наряды и «технические средства» способны внести долю разнообразия в привычную сексуальную жизнь. С другой — некоторые мужья, между прочим, всерьез обижаются, обнаружив в тумбочке жены механического «соперника», а если вы внезапно нарядитесь в костюм соблазнительной стюардессы, не выяснив, интересно ли это мужу, рискуете вместо ночи страсти получить вечер юмора. Для хорошей игры нужны двое: разговор на эту тему поможет убедиться, что вы оба готовы к забавам и посещению магазина «для взрослых».

11. Ваши комплексы

Наверное, не найдется ни одной женщины на 100% довольной своим телом и уверенной в своей сексуальности (даже если ее муж убежден, что она идеальна). Но, если вы ограничиваете свой постельный «репертуар» лишь потому, что переживаете, хорошо ли выглядите, это не улучшит брак. Мужчина же не знает, что вы стесняетесь своих пополневших бедер или растяжек, ваша чрезмерная сдержанность скажет ему лишь о том, что вам не нравится он сам и его действия. И муж, конечно, тоже порой чувствует себя «не на высоте» — по разным причинам. О том, что вам обоим в себе не нравится и чего вы стесняетесь или боитесь, лучше рассказать друг другу откровенно — тогда гораздо больше шансов справиться с этой проблемой.

12. Когда секса нет…

Случается, что секс надолго исчезает из жизни пары. Не так уж важно, внезапно или постепенно это произошло, стоит выяснить: почему, всех ли это устраивает (да, и такое бывает) и что делать? Как правило, для его отсутствия есть объективная причина: плохое самочувствие или курс лечения, постоянная усталость или подавленное настроение, обида на партнера или даже подозрения в измене. В любом случае нужно искренне поговорить, вместе поискать причину и решить, что можно предпринять для исправления ситуации — возможно, с помощью психолога или сексолога.