Наташа Королёва — о похождениях Тарзана: Я уже давно ни на что не реагирую!

В тусовке ходят слухи, что звездная пара на грани расставания. А все из-за откровенных роликов в интернете, на которых Тарзан в неглиже зажигает с неизвестными женщинами.

Видеосюжеты выступлений Тарзана в последнее время всплывают регулярно. Недавно, например, в сеть просочилась съемка зажигательного танца Глушко на сцене одного из ночных клубов Волгодонска. В ролике видно, как Сергей одним махом повалил девушку на пол и стал имитировать половой акт в разных позах. При этом он был полностью голым, а причинное место прикрывал лишь простыней. Поклонники смогли оценить все прелести Тарзана, а девушка даже прочувствовать: уж слишком тесный контакт у нее получился с Глушко.

Наташа Королёва уже в курсе происходящего. Теперь журналисты атакуют звезду: как она относится к полному погружению мужа. Наташа впервые призналась: за годы совместной жизни она уже привыкла не реагировать на подобные вещи.

— В интернете огромное количество всего, что касается нашей семьи, — говорит артистка. — Как правило, незаконного! Мой супруг является по своему увлечению артистом стриптиза. Что такое стриптиз? Он предполагает обнажение на сцене. Мы с мужем 17 лет. Поверьте, я уже давно ни на что не реагирую.

Наташа Королёва уверяет: в их отношениях с Тарзаном нет никаких изменений. Например, совсем недавно они вместе отдыхали в Майами, где живет ее мама Люда и учится сын Архип. Недавно парню стукнуло 16 лет. И Наташа по этому случаю закатила королевскую вечеринку. Позвала родственников и установила дресс-код: все гости пришли на праздник к Архипу в красном.

— Мы постарались сделать день рождения в подростковом стиле, — говорит певица. — Быть может, это последний праздник, который сын отмечал в компании своих родственников. Дальше, наверное, он предпочтет праздновать с друзьями. Честно говоря, мне до сих пор не верится, что у меня такой взрослый сын.

По словам Наташи, на празднике присутствовал и Тарзан. Правда, от угощений отказался. Чтобы сводить с ума девушек, он не должен иметь ни грамма лишнего веса. Поэтому к кулинарным изыскам он уже давно относится спокойно. Ест по расписанию и исключительно диетические продукты.

— Сергей всегда хорошо выглядит: это его образ жизни, — продолжает звезда. — Я ничем ему в этом не помогаю. Для Сергея я — расслабляющий элемент. Потому что у нас дома периодически накрываются столы с украинским колоритом. В этот момент проверяется сила воли мужа. Я могу согрешить с пирожком или же вареником. А он — никогда!

Певица уверяет: несмотря на слухи о расставании с Сергеем, она надеется подарить мужу еще одного ребенка. Тем более что возраст позволяет. В мае Наташе исполнится 45 лет. По меркам «молодых» родителей — Виторгана и Пугачевой — совсем еще девочка.

— Тема второго ребенка в нашей семье вечная, идет вместе с нами уже многие годы, — продолжает звезда. — Мне кажется, Боженька наверху видит все и дает по силам. Раз у нас нет второго ребенка, значит, мы не готовы или не можем. Но, если это случится, я буду только рада.