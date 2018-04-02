Правда ли, что секс полезен для здоровья

Евгений Сапрыкин

Полезен ли секс для здоровья?

— Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на здоровье тех, кто сексом не занимается. В среднем это 5% людей, а 1% вообще никогда в жизни не занимались сексом. Одни из самых исследованных групп, воздерживающихся от секса, — американские католические монахи. И ряд исследований выявил у них повышенный уровень тревоги и депрессии. Однако новое масштабное исследование с более репрезентативной выборкой показало, что люди, никогда не занимающиеся сексом, по распространённости большинства психиатрических расстройств не превосходят сексуально активных и даже более благополучных в некоторых отношениях (например, они намного реже злоупотребляют алкоголем, никотином и другими психотропными веществами). По показателям физического здоровья значимых различий найдено немного. По сравнению с остальными у них повышен лишь риск ожирения, дистимии (хронически сниженного настроения) и избегающего расстройства личности. Но никто не знает, является ли это следствием воздержания.

Как секс влияет на организм тех, кто им всё-таки занимается

Фото: shutterstock.com Известно, что факт оргазма, неважно, во время коитуса или при мастурбации, приводит к кратковременному подъёму (около часа) уровня гормона пролактина в крови у обоих полов. Пролактин задействован более чем в 300 биологических функциях, рецепторы к нему есть в надпочечниках, лимфоидной ткани, коже, костях, печени, сердце и мозге. После вспышки пролактина происходит кратковременное подавление сексуальной активности. Зато при этом стимулируется функция семенников, повышается выработка андрогенов в них, стимулируется сперматогенез и улучшает метаболизм, подвижность и «приставучесть» сперматозоидов.

У женщин сексуальная активность изменяет их иммунную систему. А точнее — соотношение разных типов клеток в ней. Сексуальная активность даже вне подходящей фазы цикла служит сигналом для подготовки организма женщины к зачатию, в частности путём снижения иммунного ответа. Существуют данные о снижении уровня иммуноглобулина — антител первой линии защиты. Уменьшается количество белков-маркеров воспаления. Это происходит для того, чтобы успокоить вагинальный иммунитет и таким образом позволить сперматозоидам плавать, куда им надо, а зародышу прикрепляться к стенке матки. Фото: shutterstock.com Есть свидетельства увеличенной продукции воспалительных сигнальных молекул у людей, находящихся в плохих партнёрских отношениях с плохим сексом — у них выше риск бесплодия. Это говорит о том, что хороший секс важен для репродуктивной функции.

Кроме того, качественный оргазм приводит к возрастанию уровня окситоцина — медиатора привязанности и заботы, который помогает укрепить в памяти сексуальный объект и всё, что с ним связано, стимулирует нас заботиться о нём. Это тоже не просто так появилось в эволюции, а для того, чтобы совместно годами выращивать детей и не поубивать друг друга.

Как влияет секс на другие аспекты соматического здоровья

Данных об этом не так уж и много. В основном исследования концентрируются на указанных иммунных изменениях и их следствиях. Интересно, что изменение иммунитета под влиянием сексуальной активности определяется настроением и полом. Если вы женщина и вы в депрессии, сексуальная активность может привести к более значительному подавлению иммунитета, чем если бы вы были в хорошем настроении. А если вы мужчина в депрессии, то секс скорее укрепит иммунные функции. У людей без депрессии изменения иммунитета менее выражены. При этом мастурбация не влияет на иммунитет ни у мужчин, ни у женщин. Таким свойством обладает только секс с партнёром. Фото: shutterstock.com Ещё некоторые интересные факты о сексуальной активности

— Есть свидетельства тому, что сексуально более активные женщины сильнее страдают от предменструального синдрома.

— Некоторые исследования показали пользу регулярного семяизвержения при раке простаты или её воспаления.

— При более частом сексе риск ранней смерти от инфаркта у мужчин зрелого возраста гораздо ниже. Об этом свидетельствует исследование большого количества мужчин, учитывающее многие показатели их здоровья и социальные характеристики. Кроме значительно сниженного риска инфаркта у мужчин, имеющих регулярный секс, у них был ниже и уровень депрессии. И это касается также мужчин, страдающих от сексуальных расстройств, таких как эректильная дисфункция. Исследователи полагают, что и у них секс при подходящей фармакологической поддержке будет полезен для здоровья сердца.

Как секс влияет на психическое здоровье

Сексуальная активность, настроение и сон тесно взаимосвязаны и влияют друг на друга. Улучшение в одном из этих элементов приводит к улучшению в двух других. Хороший сон поддерживает правильный уровень половых гормонов, а хорошее настроение — это необходимое состояние мозга для сексуального вдохновения. А сексуальная активность создаёт правильный гормональный фон для хорошего сна и улучшает настроение за счёт увеличения самооценки и укрепления социальных связей. Фото: shutterstock.com Наверняка многие знают случаи, когда это так не работало. Напрашивается вывод, что полезная для здоровья сексуальная активность — это та, после которой ваше настроение и сон всё-таки улучшаются.

Значит не всякий секс одинаково полезен?

Хотя секс способствует укреплению самооценки, частая сексуальная активность может предвещать депрессию, если вы в раннем подростковом возрасте и вы девочка. Раннее вступление в сексуальную жизнь статистически связано со многими сложностями психического здоровья. Хотя причина и следствие здесь не выявлены: связь раннего секса и психических расстройств могут объясняться третьей переменной — например личностной импульсивностью.

Если же вы в позднем подростковом возрасте и все ваши ровесники уже вовсю (по крайней мере по их рассказам) занимаются сексом, то ваше психическое благополучие статистически оказывается хуже, если вы этим ещё не занимаетесь. При этом лучше всего, чтобы секс был в рамках партнёрских отношений. Секс со случайным человеком, вероятнее всего, испортит вам настроение, если вы девочка. Если вы мальчик, то вам обычно лучше любой секс, чем его отсутствие. Фото: shutterstock.com Конечно же, сам по себе сексуальный акт или принадлежность к полу не влияют на психический статус. Невозможно взять и всем рекомендовать заниматься или не заниматься сексом. Всё сильно зависит от черт личности, убеждений, интерпретаций, социальных стереотипов.

Если это хорошо спланированный секс, то он может стать причиной сексуального расстройства. Так утверждают результаты исследования пар, старающихся зачать ребёнка. Врачи предписывают им заниматься сексом по расписанию и, похоже, мужчины от этого тревожатся, становятся злыми и у них втрое чаще случается расстройство эрекции и неспособность достичь оргазма. Исследователи утверждают, что всему виной — мысли об обязательности секса. Фото: shutterstock.com Про мастурбацию известно, что те мужчины, которые её практикуют чаще, чаще имеют сексуальные расстройства (например эректильную дисфункцию, задержку оргазма), и у них выше уровень стресса в жизни. Нельзя сказать, что именно мастурбация приводит к стрессу и ослаблению сексуальной функции. Скорее стресс становится источником бед. Но разница между фантазиями при мастурбации и реалиями секса и в самом деле может снижать сексуальное влечение.

Что в итоге

Влияние сексуальной активности бывает неоднозначным и зависит от таких факторов, как пол, уровень депрессии, качество оргазма и наличие партнёра в процессе. При этом подавляющее большинство сведений о связи секса и здоровья, которые мы имеем, говорят о влиянии разных аспектов здоровья на сексуальную функцию, а не наоборот. Вероятность, что у вас будет секс, если вы здоровы телом и душой, выше, чем вероятность стать более здоровым, занимаясь сексом. Статьи по теме Как настроиться на то самое настроение (это мы о сексе): 5 способов Почему надо больше заниматься сексом: 8 научных фактов Как чувствовать себя комфортно во время секса 7 способов улучшить свой сон, а заодно и сексуальную жизнь

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