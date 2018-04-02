Кристен Стюарт и Стелла Максвелл поссорились из-за Беллы Хадид

Что стряслось на этот раз? На этот раз Кристен не виновата. Звезда «Сумерек» узнала, что ее девушка целовалась с моделью Беллой Хадид , представляете? Причём тайное, только сейчас стало явным. Все произошло в феврале на вечеринке американского журнала. Конечно, Максвелл Стюарт встречаться начали только через год после этого, но Кристен не понравилось, что ее гёрл-френд скрыла такие факты, пусть и из прошлого. Ситуация усугубляется тем, что все, присутствующие на этом мероприятии, комментируют ситуацию по-разному.

«Столик Беллы и Стеллы стоял в углу, но они только смотрели друг на друга» А кто-то говорит так:

«Они получали удовольствие друг от друга, страстно целовались. Им, кажется, было очень весело»

Странно, что информация о таинственном поцелуе Стеллы и Беллы просочилась только три года спустя. Но Кристен все равно разозлилась не на шутку, даже угрожала Хадид отстать от её девушки. А та уже, говорят, собирает свои вещи и съезжает из дома Стюарт. Верится с трудом, что их отношения могут закончиться из-за такой ерунды. Ходили слухи, что пара обручилась в сентябре.