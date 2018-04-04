Tinder надоел: 6 необычных дейтинг-приложений

Свайп — прикольная. Свайп — не очень. А кто сказал, что знакомиться легко? К счастью, не все приложения для дейтинга построены по принципу «Ищу от… и до…».

Каким должен быть идеальный сервис для знакомств в XXI веке? Наверняка современным, удобным, без багов и… не одним. Потому что мы все разные, так же как и наши требования.

Если ты «за» поиск любви или единомышленника не по традиционным критериям, а по каким-то другим, то наша подборка наверняка тебя заинтересует!

Давай ненавидеть вместе

Говорят, что от любви до ненависти — один шаг. Но почему бы не двинуться в обратном направлении? Приложение Нater предлагает найти человека, который будет разделять твою ненависть. К уродливым собакам, кислому пиву, сексу в носках или еще к тысяче различных вариантов.

Принцип действия на Нater тот же, что и в популярном Тinder — листаешь и выбираешь. Только не симпатичных людей, а предметы/ситуации/явления, которые тебя бесят. А уже на основе данных ответов тебе предложат человека, находящегося поблизости и разделяющего твои антипатии.

У тебя борода? Я скажу тебе да!

Этот сервис категорически противопоказан тем, кто страдает погонофобией (боязнью бородатых людей), потому что он для тех, кто носит бороду и ценит растительность на лице.

Приложение Bristlr получило от CNBC звание «Tinder для бородочей». У них же должен быть свое место для знакомств с теми, кто без ума от брутальных мужчин?

Когда ты гик

Тебе знакомо чувство, когда в компании не понимают о чем ты говоришь и не с кем вместе обсудить лучший асик для майнинга или посмеяться над шутками из «Теории большого взрыва»? Тогда ты не одинок — специально для гиков существует сервис Geek Dating Amino.

Он не только поможет найти друзей или любовь по интересам, но и подскажет как общаться с противоположным полом. Тут же можно дать совет по амурным делам своим собратьям или научиться чему-то у них. В общем, настоящая энциклопедия знакомств для гиков, а не просто приложение!

Встретимся там, где нам нравится?

А что делать, если ты скептически относишься к приложениям для знакомств и не веришь в «любовь с первого взгляда»? Для таких, как ты тоже есть специальные сервисы!

giphy

Философия Dine в том, чтобы избавить пользователей от банальной и скучной переписки, а сразу назначить встречу в удобное время и в хорошем месте, которое нравится обоим. И уже там, за вкусным ужином спокойно оценить — интересен тебе человек или не очень.

Чтобы никто не просил переключить песню

Кто самый гениальный из всех гениев? Если ты без раздумий ответил бы «Канье Уэст», то твоя судьба, скорее всего, ждет тебя на новеньком сайте Yeezy dating, который запустили буквально несколько дней назад. Для максимального удобства и чтобы наверняка, ты можешь найти кого-то, кто не просто так же, как и ты, любит творчество этого рэпера, но сузить поиск до поклонников конкретного альбома.

Сразу предупреждаем, вход на сайт закрыт для фанов Тейлор Свифт. Им нужно создать свой дейтинг и можно, для удобства, объединиться с поклонниками творчества писателя с аналогичной фамилией, чтобы путаницы не возникло.

И ничего лишнего

Если ты пока не готов к глобальному поиску «любви всей своей жизни», а просто хочешь приятно провести вечер, то, возможно, тебя заинтересует сайт Pure. Он предлагает своим пользователям не обсуждать друг с другом проблемы, не выяснять, что кому больше нравится и вообще — после больше никогда не встречаться.

По этой причине он даже не имеет функции обмена сообщениями. Тебе просто показывают фото и предлагают указать свои координаты или готовность приехать в гости в определенное время. Все по-честному, прямо и одноразово.