Дженнифер Гарнер прилетела к Бену Аффлеку на Гавайи

Американские актеры Бен Аффлек Дженнифер Гарнер уже давно официально разведены и даже пытаются строить новые отношения на стороне, однако по-прежнему стараются проводить вместе максимально много времени. Ради детей, конечно. Так, на днях Джен вместе со всем семейством прилетела к Бену на Гавайи.

Странную ситуацию, возникшую в эти дни на солнечном курорте Гавайи, обсуждают во всем мире. Очаровательная актриса Дженнифер Гарнер прилетела на остров вместе с детьми, как раз тогда, когда там «отдыхает» ее бывший супруг. И все бы ничего, но вот компанию красавчику Бену на курорте составляет его новая возлюбленная Линдси Шукус , по вине которой и распался прочный союз Аффлек-Гарнер.

Известно, что Бен Аффлек сейчас задействован в новом проекте, съемки которого проходят на Гавайях. За долгие годы брака с Дженнифер Бен привык, что супруга часто сопровождает его в таких поездках и решил взять с собой новую возлюбленную. Но вот незадача — бывшая супруга (тоже, видимо, по старой памяти) приехала к Бену вместе с тремя детьми.

Как сообщают заокеанские источники, Гарнер остановилась по соседству с бывшим мужем, но старательно избегает его общества. Актриса много времени проводит с подругой, прилетевшей вместе с ней, пока ее дети общаются с отцом. Удивительно, но звездный любовный треугольник, возникший на берегу океана, вызвал в сети множество ехидных комментариев в адрес «покинутой» Беном любовницы.

«Бедняга Линдси! Поняла теперь, где ее место» «Дженнифер просто умница! Деликатно показала вертихвостке, что для Бена семья все еще важнее, чем этот глупый роман» «Этот неловкий момент, когда жена и любовница рядом» «Да уж… Подпортила Дженн отдых Шукус… Так держать!» Напомним, что Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек окончательно расстались в апреле 2017 года. Но знаменитым супругам удалось сохранить дружеские отношения ради троих общих детей.