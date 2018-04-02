В Нижегородской области стартует конкурс «Моя комсомольская свадьба»

Об этом сообщает главное управление ЗАГС по региону.

Необычное мероприятие приурочено к 100-летию ВЛКСМ. В срок до 30 сентября нижегородцы могут предоставить воспоминания о комсомольских свадьбах — своих или друзей и родственников. Работы предлагается выполнить в форме рассказов, эссе, очерков, стихов, фото— и видеоматериалов, рисунков, коллажей, презентаций или картин. В них обязательно должна содержаться информация о людях, ставших главными героями события, год свадьбы, ее самые запоминающиеся моменты и указание роли ВЛКСМ в жизни участников.

Подать заявку можно на сайте главного управление ЗАГС. По итогам конкурса состоится торжественное награждение победителей.

Напомним, свадебная выставка прошла на Нижегородской ярмарке.