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В Нижегородской области стартует конкурс «Моя комсомольская свадьба»
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В Нижегородской области стартует конкурс «Моя комсомольская свадьба» 

Vgoroden.ru 4 часа назад
Фото: В городе N
Об этом сообщает главное управление ЗАГС по региону.
Необычное мероприятие приурочено к 100-летию ВЛКСМ. В срок до 30 сентября нижегородцы могут предоставить воспоминания о комсомольских свадьбах — своих или друзей и родственников. Работы предлагается выполнить в форме рассказов, эссе, очерков, стихов, фото— и видеоматериалов, рисунков, коллажей, презентаций или картин. В них обязательно должна содержаться информация о людях, ставших главными героями события, год свадьбы, ее самые запоминающиеся моменты и указание роли ВЛКСМ в жизни участников.
Подать заявку можно на сайте главного управление ЗАГС. По итогам конкурса состоится торжественное награждение победителей.
Напомним, свадебная выставка прошла на Нижегородской ярмарке.
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