Беременная Ева Лонгория показала живот на фото в бикини

43-летняя Ева Лонгория вот-вот станет мамой — ребенок актрисы и ее 49-летнего супруга появится на свет в ближайшие недели. Ну а пока она не познала будни материнства, звезда решила насладиться последними беззаботными днями и отправилась на морскую прогулку на яхте.

Не лишенная чувства юмора актриса поделилась забавными кадрами, сделанными при помощи приложения Snapchat. Лонгория опубликовала сниКВи, на которых она предстала в образе пчелы.

Показала своим подписчикам звезда, одетая в бикини, и живот, который уже достиг внушительных размеров. Впрочем, интересное положение ничуть не мешает актрисе работать — сейчас она занята в новом проекте телеканала ABC Grand Hotel в Южной Флориде. Сама она признавалась, что беременность, которая, к слову у актрисы первая, протекает у нее очень легко и она полна сил и энергии.

Иногда я просыпаюсь и забываю, что беременна. Думаю, что я опаздываю на работу. А порой я даже предлагаю мужу покататься на лыжах. И когда он не соглашается, я не сразу понимаю, в чем дело,

— заявляла она.