9 фактов про оргазм, которые вы не знали

Оргазм может быть даже ярче во время месячных

Секс во время месячных — мероприятие на любителя. Многие женщины не хотят представать перед любимым мужчиной «а таком виде», кто-то боится инфекций, а кому-то просто любимую простынь становится жалко… В общем, заниматься сексом во время месячных или нет — дело ваше. А наше — рассказать: оргазм в «эти дни» может получиться просто фантастическим. Во-первых, либидо во время месячных заметно повышается, а во-вторых, менструальная кровь может послужить неплохой смазкой натурального происхождения и сделать проникновение более комфортным. Главное, чтобы вы позволили себе расслабиться (ну и чтобы ваш мужчина не упал в обморок при виде крови).

Женщины могут испытывать множественный оргазм

Дело в том, что женщинам не нужен рефракторный период, в котором нуждаются мужчины. Так что, мы можем продолжать без передышки. Впрочем, нужно помнить, что все люди (и тела) разные, поэтому «неутомимость» свойственна не всем и не всегда. Некоторым из нас все-таки нужна (хотя бы небольшая!) пауза, прежде, чем снова начать свое «восхождение». Но это, скорее, психологическое, чем физиологическое требование.

Мы можем ощущать оргазм в разных частях тела

Это опять же к вопросу о разных телах и их устройстве. Женщинам свойственно испытывать оргазм в разных точках, потому что эрогенные зоны у всех свои. Кто-то вполне может оказаться на вершине удовольствия от прикосновения к груди или даже уху! Ну а про клиторальный и вагинальный оргазм вы и так наверняка знаете (надеемся, что не в теории!).

Женщины могут получать оргазм не только во время секса

Но и во время интенсивной тренировки, например. Это называется «корегазм», и в этом нет ничего плохого (особенно, если вы сумеете получить удовольствие незаметно для других участников тренировки — а то ведь обзавидуются!).

Мышцы малого таза имеют значение

Вся эта тренировка интимных мышц — не такая уж чепуха, как может показаться. Регулярные занятия, например, йогой и пилатесом могут заметно усилить приятные ощущения во время секса. Так что, не филоньте — и будет вам яркий оргазм.

И шейка матки тоже

Многим женщинам глубокое проникновение со стимуляцией шейки матки дарит незабываемые ощущения, как бы наполняя удовольствием изнутри. Впрочем, для других женщин стимуляция шейки матки может оказаться болезненной — это зависит от особенностей вашего организма. Если вы планируете попробовать стимуляцию шейки матки, лучше делать это перед месячными, когда она опускается чуть ниже — так пенису (или игрушке, которую вы используете) будет проще до нее добраться.

Внимание, живот!

Когда вы понимаете, что готовы достичь кулиминации, просто… погладьте свой живот! Или пусть партнер сделает это — только нежно и аккуратно. Такие незамысловатые движения могут усилить оргазм.

Оргазмы различаются по времени Не всегда оргазм длится одинаковое количество секунд (или минут). Многое зависит от вашего самочувствия и того, насколько вы возбуждены. А еще немножко от стараний вашего партнера. Не упускаем из вида парня, с которым вы были «на высоте» больше минуты!