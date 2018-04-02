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Камерон Диаз рассказала, как ей живется «на пенсии»
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Камерон Диаз рассказала, как ей живется «на пенсии» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Камерон Диаз, которая, со слов ее подруги Сельмы Блэр, навсегда покинула Голливуд, рассказала о том, как ей живется без съемок и напряженного актерского графика. Во время своего недавнего интервью Камерон поделилась впечатлениями от свободной жизни. «Я сейчас действительно ничем не занимаюсь, я на «пенсии», и это потрясающе», — говорит Диаз. Уже некоторое время инсайдеры, да и подруги актрисы говорили, что она отдала предпочтение личной жизни. Сейчас Камерон очень счастлива со своим супругом Бенджи Мэдденом и ради него была готова оставить Голливуд. До этого Диаз считалась одной из самых закоренелых холостячек киномира и вообще не помышляла о детях или свадьбе, однако, встретив рок-музыканта, Камерон сильно изменилась и, в том числе, поменяла отношение и к этим аспектам жизни.
попкорнnews
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