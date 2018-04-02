Долгий секс спасает от стрессов?

Любители постельных марафонов забыли про хлеб и макароны — они ухудшают эрекцию. Sobesednik.ru разобрался в вопросе.

Это раньше, когда мужчины говорили про ночи любви, девушки лишь томно закатывали глаза! Теперь многие пары воспринимают эту фразу буквально. В Москве с каждым годом набирают популярность секс-марафоны, в которых каждую ночь — новые рекорды!

«Скорострелам здесь не место!»

Первыми сексуальные марафоны стали практиковать свингеры — любители беспорядочного секса. Теперь же длительный секс вылился в целое течение. Все пароли и явки строго засекречены. Участники, как правило, собираются в саунах и частных загородных домах. В столице такие встречи происходят сразу в нескольких местах почти каждую ночь.

— Нас на самом деле очень много, — говорит любитель долгого секса Алексей Дубровин . — Только в столице я знаю больше сотни пар, предпочитающих удовлетворять себя таким образом. Мы часто собираемся, а порой даже устраиваем соревнования. Победителей ждет награда — медаль! Благо их сейчас без проблем можно купить.

По словам участников, секс-марафон требует специальной подготовки. Даже если тебе недавно исполнилось тридцать, бороться на равных с корифеями этого дела весьма сложно.

— Готовить организм нужно хотя бы за пару недель, — продолжает Алексей. — Ведь выдержать долгий секс действительно очень непросто даже чисто физически.

Суть марафона проста: интим должен продолжаться как можно дольше. Как правило, участвуют сразу несколько пар — от пяти до десяти. Но это не оргия — обмена партнерами не подразумевает.

«Скорострелам здесь не место! — радуются приверженцы длительного секса. — На самом деле это все шутки. Многие из нас занимались интимом, как и все! Но со временем научились растягивать удовольствие. В этом и есть настоящий кайф!»

Здесь все, как в олимпийских видах спорта. Если хочешь добиться успеха, должен не только регулярно тренироваться, но также правильно питаться. Приверженцы сексуальных марафонов не знают, что такое жирное, сладкое и мучное. Также под запретом магазинная консервация и полуфабрикаты. Они твердости мужскому органу не придают. Зато в их рационе — орехи и фрукты, в частности бананы. Они богаты протеинами, которые усиливают потенцию.

— Первый раз я готовился к марафону почти неделю, но меня хватило на час с небольшим, — говорит Алексей. — Во-первых, стеснялся — во время марафонов всегда присутствуют несколько пар. До этого я никогда не занимался интимом при посторонних. А во-вторых, не привык я к такому долгому сексу.

«Мы не извращенцы, а семейные люди!»

Московские любители марафона часто соревнуются со своими иностранными коллегами. Периодически выезжают в Италию, Германию и даже Америку.

— Сложнее всего с чернокожими, — говорят. — Те очень выносливые. Но мы, русские, тоже не сдаемся! Многие принимают нас за извращенцев. Но мы не такие. Благодаря марафонам получаем настоящее удовольствие. Более того, в наших парах почти не случается разводов, особенно на фоне измен. Во время марафона ты получаешь столько эмоций, что о сексе на стороне даже и не думаешь. Наши участники — весьма раскрепощенные люди. Но обычно они занимаются интимом с одним и тем же партнером.

Большинство участников секс-марафонов уверяют, что благодаря продолжительному интиму избавляются от негатива и стрессов. Именно поэтому такие развлечения распространены в больших городах.

— У нас много не только семейных пар со стажем, но и молодых, — говорит Алексей. — Один парень приобщил к секс-марафону свою любовницу. Потом она привела мужа: теперь они ходят к нам парами и друг на друга не смотрят. Люди понимают, что хороший секс — это главный залог хорошего б­рака.

Присоединиться к любителям марафона весьма просто. В интернете существует несколько закрытых групп, в которых участники назначают встречи. Впрочем, принимают не всех.

— Очень часто к нам хотят присоединиться женатые мужики, уставшие от семейной жизни, — продолжает Алексей. — Мы таким отказываем. Приглашаем пары, которые понимают толк в настоящем сексе. Их сразу видно!