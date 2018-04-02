Ксения Бородина рассказала о тайном желании

Телеведущая Ксения Бородина рассказала читателям Инстаграма о том, что всю жизнь мечтает прыгнуть с парашютом.

Девушка заметила, что несмотря на большое желание, она никогда не решится на прыжок, потому что считает это абсолютно неоправданным риском. У своих подписчиков телеведущая спросила: «Что вы очень хотели сделать, но так и не сделали? Что вас останавливает?»

Поклонники охотно ответили на личные вопросы и поделились своими мечтами. Многие заметили, что прыжок с парашютом стал их «идеей фикс», но люди боятся, что в процессе полета что-то пойдет не так и приземление станет для них роковым. Многие отметили, что жалеют о чем-то личном, связанном с несостоявшимися романтическими отношениями или созданием семьи.