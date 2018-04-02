Надежда Бабкина и Евгений Гор стали похожи друг на друга, как брат и сестра 

Ты помнишь, как всё начиналось? Молодой любовник Бабкиной, которого обсуждала вся страна, растолстел и постарел. Виновата семейная жизнь? Сколько лет, сколько зим. Возраст не стоит на месте, время-река. Можно вспомнить множество народных изречений и они как нельзя кстати, подойдут для описания мужчины Надежды Бабкиной. Да, он ужасно постарел, так и к тому же набрал столько лишних килограммов, что люди не узнают в грузном мужчине прежнего красавца. Хотя он и улыбается искренне, хорошо ли у них в семейной жизни и какие причины повлияли на то, что он так сильно запустил себя, интересуются все, кто следит за российским шоу бизнесом. Однако, стоит отметить, что люди живущие вместе длительное время и находящиеся в отношениях становятся похожими на друг друга, особенно если они живут в счастье. Поклонники звёздной пары отмечаю, что они стали похожи как брат и сестра. Они живут вместе около 15 лет, несмотря на огромную разницу в возрасте. Надежда Бабкина является практически ровесницей Пугачёвой, а вот Евгению Гору нет ещё и 40. Разница в целых 30 лет по всей видимости не мешает паре наслаждаться жизнью и у них нет никаких предрассудков по этому поводу. А может всё-таки любовь?