Ещё
«Зачем скрывать»: Анна Хилькевич ждет ребенка
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зачем скрывать»: Анна Хилькевич ждет ребенка 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Актриса Анна Хилькевич заявила, что ждет ребенка. Она приняла участие в откровенной фотосессии.
Артистка подтвердила слухи о беременности. Похоже, она была рада наконец рассказать правду: теперь ей не придется скрывать изменившуюся фигуру за безразмерными платьями.
"Это беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления — то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения", — заявила она. Хилькевич добавила, что не видит смысла скрывать то, что к лицу любой женщине.
Хилькевич приняла участие в откровенной фотосессии для журнала «ОК!». Она показала журналистам сильно округлившийся живот.
"Дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами", — написала актриса на личной странице в социальной сети Instagram.
Напомним, что Анна и ее муж Артур уже воспитывают дочь Арианну. Она родилась в декабре 2015-го, спустя полгода после того, как артистка официально оформила отношения с возлюбленным.
Слухи о беременности Хилькевич начали ходить еще в начале 2018 года. Например, очередная волна разговоров о том, что семья ждет прибавления, прошла по Сети после появления артистки на премьере фильма «Купи меня». Как писали Dni.Ru, внешний вид артистки по-настоящему взволновал поклонников.
Дни.ру: последние новости
Ольга Дроздова угрожает мужу разводом Сати Казанова показала большой живот Наблюдательная россиянка узнала об измене мужа с помощью лайков
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела188
Квитко показала странные пятна на огромной груди43
Самые полезные и вредные для здоровья орехи3
Певцов и Дроздова показали приемную дочь27
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей39
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение