«Зачем скрывать»: Анна Хилькевич ждет ребенка

Актриса Анна Хилькевич заявила, что ждет ребенка. Она приняла участие в откровенной фотосессии.

Артистка подтвердила слухи о беременности. Похоже, она была рада наконец рассказать правду: теперь ей не придется скрывать изменившуюся фигуру за безразмерными платьями.

"Это беременность не заставила долго ждать подходящего момента для официального заявления — то и дело у журналистов возникают вопросы касаемо моего здоровья и слухов вокруг положения", — заявила она. Хилькевич добавила, что не видит смысла скрывать то, что к лицу любой женщине.

Хилькевич приняла участие в откровенной фотосессии для журнала «ОК!» . Она показала журналистам сильно округлившийся живот.

"Дайте беременной мамаше спокойно наслаждаться этим ощущением и последними спокойными месяцами", — написала актриса на личной странице в социальной сети Instagram.

Напомним, что Анна и ее муж Артур уже воспитывают дочь Арианну. Она родилась в декабре 2015-го, спустя полгода после того, как артистка официально оформила отношения с возлюбленным.