Почему поссорились Бородина и Жужа

Ксения Бородина и ее некогда лучшая подруга Катя Жужа продолжают публично выяснять отношения. За этим конфликтом следят уже не только поклонники реалити-шоу «Дом-2», ведь на кону вопрос — действительно ли женской дружбы не существует?

Напомним, что Ксения Бородина и Катя Жужа были ближе друг другу, чем сестры. Девушки поддерживали друг друга, вместе ездили на шопинг и отдых. Однако затем между ними пробежала кошка. О том, что стало причиной, в своем микроблоге первой рассказала Ксения Бородина.

«Она очень хотела попасть в телевизор и жить моей жизнью. Я с удовольствием помогла, потому что всегда открыта для друзей. Но на мой взгляд, когда ты дружишь, то выкладываешься на 100%. А человек в итоге решил перепрыгнуть через мою голову, надела корону на голову, начала указывать. Говорила: «Хочу виллу как у Бородиной. И зарплату, и рекламу». Слишком много понтов у человека, за что в итоге она и поплатилась».

Бородина и Жужа с подругами

После появления этого поста Катя Жажу несколько дней хранила молчания. Однако затем разразилась длинной тирадой в ответ.

"Людей, которые были рядом и выбрали не разделять с тобой ни успех, ни падения, ни горе, ни радость, надо уметь благодарить за их добро. Ну были же они друзьями. Ну перестали. Ну и что. Это ни плохо, ни хорошо. И самое тупорылое, что можно решить — продолжить играть в этот словесный пинг-понг. Короче, бабы. Я вас любила. И где-то продолжаю любить. С вами было круто😜 Я благодарю свою бывшую подругу за то, что перевела мне 100 рублей на карту, когда мне было нужно. Что «содержала» меня, мою дочь, собаку и собаку собаки".

Однако поклонники Жужи пришли к выводу, что она не ставит точку в дружбе с Бородиной. Иначе к чему вот эти слова?

"Мне важно дальше. И если судьба распорядится так, что через 5 или 20 лет судьба предложит с вами сесть за один стол, и я пойму что мне снова с вами клево — я сяду".

А вы как думаете — женская дружба существует?