Главные правила хорошего поцелуя

6 правил хорошего поцелуя

Время обучения поцелуям на помидорах, подругах и собственном отражении в зеркале позади. Но и в 25 лет новый партнер заставляет волноваться о том, как пройдет ваше первое сближение: понравишься ли ты ему, будет ли он хорош и что делать, если парень целуется просто чудовищно. К сожалению, опыт, стаж и все прошлые заслуги в случае с поцелуем большой роли не играют. Гораздо важнее ваша совместимость с партнером и способность почувствовать друг друга. Тем не менее всегда есть способ улучшить впечатления от поцелуя.

Итак, чтобы от вашего поцелуя за горизонтом западали звезды, заиграла волшебная музыка и послышался хор лягушек с цикадами, нужно соблюдать несколько простых правил.

1. Дольше — не значит лучше

Сложно определить оптимальную продолжительность поцелуя, но, если парень поглядывает на часы за твоей спиной, возможно, вы немного затянули с нежностями. Лишние минуты в этом деле не добавляют моменту важности и чувственности. Лучше он будет хотеть повтора, чем облегченно вздыхать в завершении. Если же вы оба без ума от длинных поцелуев, попробуйте побить мировой рекорд, установленный парой из Тайланда. Они целовались более 58 часов без перерыва. Правда, выглядело это не так уж и романтично — ребята ели через трубочку, ходили вместе в туалет и не спали больше двух суток.

2. Думай о партнере

Хороший поцелуй — это знакомство с партнером, поэтому ты должна обращать внимание на его реакцию. Помни, что за этими шершавыми губами живой человек. Никакие виртуозные техники владения языком не заменят искренних эмоций и чувственности.

3. Говорите о недостатках

По словам сексолога и психотерапевта Мэри Фишер, чаще всего люди жалуются на отсутствие чувственности и закрытость партнера во время поцелуя. Еще одно важное умение — подстраиваться друг под друга: не открывать рот слишком широко или не использовать язык, если человек к этому не готов. Ну и, наконец, основа основ — свежее дыхание и гигиена. Говорить о таких вещах с парнем чудовищно неловко, особенно когда вы только начинаете отношения. Однако это единственный способ улучшить ситуацию. Если партнер будто пытается коснуться языком твоих гланд, пускает слюни похлеще бордоского дога или раздражает кожу своей щетиной, не стесняйся сказать ему об этом. Поцелуй — командное занятие, поэтому нужно искать компромисс.

4. Сосредоточьтесь на позитивных моментах

Конструктивную критику стоит всегда сочетать с позитивным подкреплением. Если тебе хоть что-то нравится в поцелуях твоего парня, скажи ему. Это может побудить его к ответной откровенности, а кого не порадует повышение доверия в паре?

5. Помни, что не все любят целоваться

Стоит признать, что поцелуи — это не для всех. Если отсутствие сексуального влечения заставляет задуматься о вашей совместимости с партнером или о собственном здоровье, то нежелание целоваться вообще ничего такого не значит. Вот что говорит на это счет Мэри Фишер:

Не все любят поцелуи. Только около половины людей в мире целуется с романтическими или эротическими целями. Так что, очевидно, это не обязательный элемент для близости. Но если поцелуй все-таки является важной частью близости для вас, поговорите со своим партнером об этом. И в том случае, когда поцелуи кажутся странными или неприятными, тоже обсудите и подумайте, как вы сможете чувствовать себя физически близкими без этого действия.

Если все еще не можешь представить, чтобы парень был противником такого романтического занятия как поцелуй, почитай, что говорит на этот счет Владимир Жириновский

Я противник этого, это же противно! Как можно — долгий поцелуй? В щечку, чуть-чуть! Рот — самое грязное место человека, через ротовую полость поступает вся пища — она отравленная, она гадкая, тухлые животные. Кто придумал вообще целоваться?

6. Не тревожься о своем умении целоваться

Не беспокойся слишком сильно о том, насколько великолепно ты владеешь мастерством поцелуя. Рассматривай поцелуй как навык, который нельзя обрести раз и навсегда, с каждым партнером его нужно осваивать заново. Так что просто расслабься, будь собой, и все получится.