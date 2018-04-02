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Жестоко избивший жену актер сериала «Улица» публично раскаялся в содеянном
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Жестоко избивший жену актер сериала «Улица» публично раскаялся в содеянном 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ранее Teleprogramma.pro сообщала, что актер сериала «Улица» Анатолий Наряднов был задержан сотрудниками полиции и доставлен в одно из отделений по подозрению в жестоком избиении женщины. Врачи диагностировали у пациентки сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и левосторонний пневмоторакс. Татьяна Хлопова несколько недель провела в больнице.
«Это было сообщение от знакомого мужчины, он предлагал встретиться. Я ничего не ответила, не успела. Мы встречались с этим мужчиной два раза. Познакомились в соцсетях. Анатолий потребовал дать ему телефон, я попыталась его спрятать. Он сделал мне пощечину, от которой я разбила себе лоб. Это был самый первый удар. Потом я убежала, но он меня вернул обратно и швырнул так, что я разбила лоб. Когда я лежала на полу, Анатолий ушел в зал как ни в чем не бывало", — говорит Хлопова.
Татьяна Хлопова, которую избил Анатолий Наряднов, прошла проверку на детекторе лжи/Фото: кадр из передачи
Анатолий Наряднов вызвал свою жертву в эфир программы «На самом деле», чтобы пройти проверку на детекторе лжи и выяснить, изменяла ему избранница или нет. «Все произошло из-за ревности. У меня накипело, кончилось терпение. Я видел ее какие-то влюбленные переписки, все это ужасно раздражало. Прошу простить меня, я совершил страшную ошибку, прости меня», — со слезами на глазах произнес Наряднов.
За содеянное актеру грозит восемь лет тюремного заключения, однако адвокат мужчины намерен просить суд смягчить наказание — Татьяна, по его словам, сама спровоцировала ревнивого мужа, и он мог действовать в состоянии аффекта. Женщина же уверяет, что никогда не изменяла гражданскому мужу.
Анатолий Наряднов уверен, что гражданская жена ему изменила/Фото: кадр из передачи
В студии появилась дочь Татьяны Хлоповой от предыдущих отношений. С первых минут появления в студии девушка набросилась на Наряднова с кулаками. Ее разозлило то, как Анатолий поступил с ее матерью. «Я наблюдала за их отношениями со стороны. Мама никогда мне не рассказывала, что с ними происходит и как они живут. Говорила, что у них все хорошо», — поделилась наблюдениями Анастасия.
В следующем эпизоде программе показали друга Татьяны, который с ней переписывался. Мужчина появился в студии в маске, отказавшись таким образом от публичности. Наряднову он рассказал, что действительно общался с гражданской женой актера, но лишь ради секса. «Мы оба это понимали», — Хлопова подтвердила, что знает этого человека и несколько раз встречалась с ним.
Мужчина, пожелавший скрыть лицо под маской, сообщил, что действительно общался с Татьяной в Сети/Фото: кадр из передачи
В финале эфира актер еще раз извинился перед избранницей, публично пообещав больше никогда не поднимать на нее руку. «Я люблю ее», — сказал Анатолий и добавил, что именно с Татьяной хотел бы создать семью. Эксперт-полиграфолог Роман Устюжанин подтвердил, что Наряднов говорит правду.
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