5 поз для секса с использованием подручных средств

Разнообразить интимную жизнь можно не только с помощью новой секс-игрушки, но и необычными способами. Например, с использованием подручных средств! Лучше всего таких, которые можно отстирать потом.18+

1. О, догги!

Догги-стайл — отличная поза сама по себе, а если положить тебе под грудь и живот длинную подушку-«колбаску» — ощущения станут еще лучше! Можно также сложить две обычных подушки или взять «подкову» для беременных.

2. Мечта стала реальностью

Еще одна вариация догги, только на этот раз твои бедра лежат на твердой ортопедической подушке, где помещается еще и любимый вибратор. Два удовольствия по цене одного!

3. Движение — жизнь

Оральный секс — это приятно партнеру. А если подложить себе между ног ту же ортопедическую подушку (или любую другую, лишь бы было удобно), а на нее — включенный вибратор, то удовольствие получишь и ты.

4. Эротические катания

Качели в виде лент, которые можно повесить в дверной проем, — весьма удобная штука для необычного секса. Можно купить специальные или решить вопрос имеющимися дома способами, главное — чтобы они тебя выдержали!

5. Только вверх

Вариация орального секса, когда один из вас стоит, а другой сидит на корточках, а перед ним — подушка с любимой секс-игрушкой. Приноровиться сложно, но как только получится — все будут довольны.