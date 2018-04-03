Повседневные привычки, которые могут разрушить ваши отношения

За много лет помощи женщинам в личной жизни я составила список типичных «убийц» новых отношений. И, конечно, разработала технику защиты от них.

Убийца №1. Быстрый старт

Вы панически боитесь одиночества — и потому как только одни отношения потерпели крах, тут же стремительно бросаетесь в новые. Такая тактика «без передышки» зачастую приводит к фиаско: у вас ведь нет времени разобраться в причинах прошлых неудач. То же самое с замужеством. В скором браке после развода в 80% случаев избранник оказывается точной копией бывшего мужа.

Что делать?

Нужно время для осознания прошлых ошибок. Сколько именно времени? Все сугубо индивидуально: кому-то достаточно нескольких месяцев, кому-то потребуется не менее года, чтобы перевести дух.

Убийца №2. Старые «лекала»

Женщина начинает строить новые отношения по своей привычной схеме, поэтому получает те же самые проблемы. Особенно часто эта ошибка касается тех, кто начал новый старт без переосмысления и переработки прошлого опыта. Старые модели поведения включают старый негативный сценарий и приводят к уже известному финалу.

Что делать?

Только детальная проработка и уход от старых негативных сценариев позволят создать новые качественные долгосрочные отношения.

Убийца №3. Сравнение с бывшим

Самая распространенная ошибка — сравнение своего мужчины с бывшим партнером, новых отношений — с прошлыми. Но на прошлое мы смотрим через идеализирующую призму. А настоящее склонны недооценивать. Из-за такого искажения взгляда сравнения всегда будут не в пользу того, с кем вы сейчас.

Что делать?

Нужно уйти от прошлого опыта и начать нарабатывать новый. Когда вы ведете автомобиль, вы смотрите на дорогу вперед, а не назад, иначе жди аварии. В отношениях все точно так же.

Убийца №4. Самообман

Например, причиной измены мужа женщина считала недостатки своей внешности.

Поэтому к новым отношениям она себя готовит, совершая серию внешних преобразований: идет к косметологу, худеет… И зацикливается на исправленном варианте себя, хотя ее новый мужчина может быть довольно снисходителен к внешним параметрам партнерши, а ищет, например, классный секс или духовное родство…

Что делать?

Анализировать и переосмысливать свое поведение, не концентрируясь на одной-единственной «ошибке».

Убийца №5. Негативизм

К сожалению, наша психика устроена так, что плохое помнится гораздо лучше, чем хорошее.

Именно поэтому мы обычно понимаем, чего не хотим, но плохо осознаем, чего хотим и к чему стремимся. В результате мужчина и женщина, начиная строить будущее, отмечают в партнере то, что их НЕ устраивает. Естественно, это приводит к расставанию.

Что делать?

Запишите на одном листочке качества, которые должны быть в вашем избраннике, а на втором — что хорошего вы ему можете предложить. Вот теперь можно искать спутника и выстраивать отношения на позитивной основе.

Убийца №6. Страх разрыва

Часто, пережив сильную травму от предыдущего разрыва, испытав боль, женщина, даже не осознавая этого, может испытывать страх перед таким же финалом новых отношений. Это может выражаться в самых разных проявлениях. Например, необоснованные подозрения, болезненная ревность. Или другая крайность — заискивание перед мужчиной из-за ужаса его потерять. Но самый типичный сюжет: «Брошу его, пока он не бросил меня».

Что делать?

Не бросать. Все будет хорошо

Убийца №7. Погоня за идеалом

Некоторые женщины хотят не просто хороших, приятных отношений с любимым мужчиной. Им нужно реализовать какой-то свой гипотетический идеал, поднимая планку на недостижимую высоту. Зачастую гораздо более высокую, чем та, что была в прошлых, неудавшихся отношениях.

Что делать?

Иногда стоит поработать с психологом, чтобы снять свою эмоциональную зависимость от мечтаний. Тогда вы избавитесь и от иллюзорных ожиданий.

Убийца №8. Месть

Зачастую обиженная женщина, столкнувшаяся с предательством, изменами или унижением от бывшего мужа/мужчины, старается отомстить ему, выскочив замуж или бросившись в омут с головой в новые отношения. Поэтому она бывает неразборчива, принимая ухаживания от первого же поклонника. Она хочет продемонстрировать свою востребованность, показать, кого потерял ее прошлый партнер. Естественно, в этом состоянии мужчину она выбирает, исходя не из своих желаний и потребностей.

Что делать?

Просто не мстить.

Убийца №9. Родительский долг

Конечно же, ребенок для мамы крайне важен и любим. Но большая ошибка — ставить его в новых отношениях на первое место. Это касается не только полного и исключительного внимания к своему чаду. Женщина не понимает, что притирки характеров — норма, и реагирует на различные ситуации зачастую неадекватно.

Что делать?

Надо построить общение ребенка и мужчины так, чтобы оно не перерастало в соперничество. Надо учиться слышать обе стороны, понимать и и разговаривать, никого не выделяя и не принимая одну сторону, исходя из своей объективности.

Убийца №10. Другой родительский долг

У мужчины, с которым женщина начинает строить новые отношения, могут быть дети от первого брака. А это означает, что, скорее всего, в вашу жизнь так или иначе будут входить не только они, но и бывшая жена.

Что делать?

Принять как данность и не предъявлять претензий по этому поводу. Или сразу не ввязываться в отношения с разведенными мужчинами, платящими алименты.