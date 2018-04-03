Меньше знает — крепче спит? Чем заканчиваются интимные откровения с любимым

О чем стоит говорить с партнером во время интимной близости? Могут ли интимные разговоры улучшить качество секса или, наоборот, разрушить невербальную магию между двумя влюбленными, WMJ.ru разбирался вместе с тренер-экспертом Центра сексуального образования Secrets Викторией Бастрыкиной. Для начала стоит сказать, что если мужчина и женщина испытывают недовольство, вызванное степенью качества интимной жизни, решить эти проблемы может только конструктивный sex-talk. Мы не советуем заниматься подробным разбором полетов, но всегда говорим нашим клиентам о том, что интимный разговор по душам (в котором каждый из партнеров может прямо сказать другому, что ему нравится, а что нет), мотивированный желанием сделать секс в паре только лучше, никогда не сыграет против вашего союза. Но самое важное в практике sex-talk — это умение выражать свои мысли и чувства, не задевая при этом чувств партнера. Интимных бесед в постели это тоже касается.

Пока мы не приступили к рассуждению о том, как подогреть секс с помощью разговоров, напомним, о чем точно не стоит говорить в постели.

Во-первых, ни в коем случае нельзя сравнивать партнера с кем-то, особенно с бывшими партнерами, это приведет только к обидам и разочарованиям. Причем это касается как мужчин, так и женщин (в этом плане мы все одинаково ранимые). Критику нужно доносить конструктивно, и если уж тебе так нравилось, как ласкал тебя бывший партнер, стоит говорить именно о своих желаниях. Не «Петя делал это лучше», а «Любимый, попробуй сделать иначе, так мне будет приятнее». Ни один сексуальный партнер не откажется доставить тебе еще большее удовольствие, даже если ему придется поменять свои сексуальные техники.

Не обвиняй партнера, если он в чем-то тебя не устраивает, не бросайся в перечисление целого списка недостатков. Не сложно догадаться, что при таком раскладе у партнера, загнанного в ловушку вины, неуверенности и обиды на тебя, естественной реакцией будет не поиск путей для исправления ситуации, а поиск того, кто не будет его винить и отчитывать.

Очень тонким моментом в интимных откровениях является то, что мужской и женский мозг во время секса работает по-разному. Женский практически всегда работает в параллельном режиме, поэтому даже во время секса женщина может рассуждать на совершенно отдаленные темы.

Мужчинам, к сожалению, не так повезло: большую часть времени их мозг работает в однозначном режиме. Это значит, что если мужчина сосредоточился на процессе, любые попытки переключить внимание из зоны мозга, отвечающей за удовольствие, в зону, отвечающую за речь и логику, могут обернуться отсутствием эрекции и нужного эротического настроения.

Но все не так печально! Многие мужчины способны и восхищаться твоим телом, и делать дело. Единственное, о чем стоит помнить, — если твой мужчина самостоятельно не выражает желания говорить в процессе, не стоит его спрашивать и дергать. В случае если ты хочешь получить от партнера вербальную оценку своей внешности или действий, стоит начать с себя. Заговори во время секса первой, и партнер будет иметь в виду, что ты не против разговоров и можешь их воспринимать.

Во время секса, яркого и всепоглощающего, партнер желает видеть твои эмоции, слышать, как тебе хорошо, и чувствовать твое тело. Аудиальный канал восприятия для большинства мужчин находится на втором месте после визуального. А это значит, что партнер желает слышать партнершу во время секса. Большинство опрошенных мужчин и женщин утверждают, что их заводят звуки во время секса, издаваемые партнером (стоны, крики), и это напрямую влияет на яркость их оргазма, а полная космическая тишина во время секса заставляет напрягаться и сомневаться в себе, отчего желание падает, а оргазм может в принципе не случиться. Не скупись на стоны, если тебе приятно, главное здесь — не переиграть и не переборщить. Все мы знаем эти анекдотичные истории про мужчин, считающих, что если женщина громко стонет, значит, симулирует, и про беспокойных соседей, вызывающих полицию в ответ на крики экстаза. Лучший вариант — обсудить это с партнером. Может быть, он интроверт и не спешит к активному выражению эмоций, а ты, наоборот, экстраверт, который нуждается в громком и ясном выражении своих чувств. При такой картине идеальным вариантом будет поиск компромисса, где партнер демонстрирует свои чувства, а ты немного сбавишь обороты.

Но помимо стонов партнеры в постели, конечно же, хотят слышать комплименты и похвалу. Каждый из нас склонен в той или иной мере сомневаться в себе, каждого из нас в какой-то мере не устраивает наше тело, навыки и еще многое-многое другое. Комплимент позволяет получить обратную связь, перестать волноваться и задуматься о своих ощущениях.

Особенно важно слышать комплименты в постели женщинам: яркость и, в принципе, наличие оргазма находится в прямой зависимости от того, насколько женщина уверена в себе и может расслабиться в сексе. Говори о том, как прекрасно тело партнера в целом, как великолепно выглядят отдельные его части, особенно если ты думаешь, что партнер сомневается в своей привлекательности, превозноси его сексуальные навыки, говори о том, что он тебя заводит и возбуждает.

Одобрительный тон в сексе создает благоприятную атмосферу, в которой каждый из партнеров может расслабиться и отдаться чувствам, а это, пожалуй, главный залог прекрасной интимной жизни. Если ты знаешь, что любима и желанна, тебе будет гораздо проще расслабиться, раскрыться в сексе и получить от него невиданное наслаждение.

Вот некоторые фразы, которые ты можешь использовать во время секса, наверняка зная, что они подогреют интерес и уровень возбуждения партнера: «Твой запах, твое тело сводят меня с ума», «Твоя грудь, попа, ноги, руки выглядят чудесно», «Ты так хорошо меня ласкаешь, не останавливайся», «Ты очень сильно меня заводишь», «Я так тебя хочу». Не стесняйся подмечать действия партнера, когда чувствуешь наслаждение от них: «Мне так хорошо, когда ты делаешь так», «Обожаю чувствовать твои объятия».

Для тех, кто любит погорячее, можно применить практику dirty-talk. В таком случае нужно использовать такие слова и выражения, которые дадут понять партнеру, что тебя заводят именно его страсть и активные действия. Прежде чем использовать подобную лексику в своей постели, убедись на простых примерах, как будет реагировать твой партнер на более мягкие выражения, а уже потом можешь переходить на более «продвинутый уровень».

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Текст: Ольга Турбина

Фото: Shutterstock/VOSTOCK