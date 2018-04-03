Шерил Коул резко ответила на слухи об изменах Лиама Пейна 

Для Шерил Коул тема супружеских измен является очень болезненной, ведь именно из-за этого она разошлась со своим первым супругом Эшли Коулом. Теперь певица счастлива с музыкантом Лиамом Пейном, однако недавно таблоиды раструбили о связи Пейна и танцовщицы, засняв их вместе в отеле в Дубае, и Шерил слухи об изменах Лиама прокомментировала оперативно и резко. «Обычно я никогда не реагирую на глупые статьи, но я не могу промолчать, когда в деле замешана невиновная девушка из подтанцовки Лиама, у которой есть жених. Это просто попытка рассорить меня с Лиамом. Я не понимаю этих ежедневных историй про «таинственных женщин». Одна из них, например, моя давняя подруга и менеджер», — пишет Коул в Twitter. 34-летняя Шерил старше своего возлюбленного на 10 лет, и злые языки регулярно утверждают, что рано или поздно Пейн изменит ей с более молодой девушкой, однако Коул остается оптимистичной и уверяет, что у них все прекрасно.
попкорнnews