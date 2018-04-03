Ещё
Шерил Коул резко ответила на слухи об изменах Лиама Пейна
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шерил Коул резко ответила на слухи об изменах Лиама Пейна 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Для Шерил Коул тема супружеских измен является очень болезненной, ведь именно из-за этого она разошлась со своим первым супругом Эшли Коулом. Теперь певица счастлива с музыкантом Лиамом Пейном, однако недавно таблоиды раструбили о связи Пейна и танцовщицы, засняв их вместе в отеле в Дубае, и Шерил слухи об изменах Лиама прокомментировала оперативно и резко. «Обычно я никогда не реагирую на глупые статьи, но я не могу промолчать, когда в деле замешана невиновная девушка из подтанцовки Лиама, у которой есть жених. Это просто попытка рассорить меня с Лиамом. Я не понимаю этих ежедневных историй про «таинственных женщин». Одна из них, например, моя давняя подруга и менеджер», — пишет Коул в Twitter. 34-летняя Шерил старше своего возлюбленного на 10 лет, и злые языки регулярно утверждают, что рано или поздно Пейн изменит ей с более молодой девушкой, однако Коул остается оптимистичной и уверяет, что у них все прекрасно.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Кэти Перри о воссоединении с Орландо Блумом: «Я по-настоящему любима» Возлюбленная Бена Аффлека навестила актера на съемках на Гавайях Чем занимается Джастин Теру после расставания с Дженнифер Энистон?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провинциалка отправила дочь в Москву и пожалела251
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью1
Самые полезные и вредные для здоровья орехи3
Как выглядит самая старая живая Барби3
Квитко показала странные пятна на огромной груди49
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
03:50
Иван Охлобыстин о страшной болезни дочери Вари
Звёзды
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
00:27
Квитко показала странные пятна на огромной груди
Звёзды
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
01:18
Певцов и Дроздова показали приемную дочь
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение