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Ченнинг Татум расстался с женой
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Ченнинг Татум расстался с женой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американские актеры Ченнинг Татум и Дженна Дуан решили развестись. Соответствующее объявление появилось в Twitter Татума во вторник, 3 апреля.
«Мы полюбовно решили пойти своими путями. Мы любили друг друга долгие годы и пережили волшебные времена вместе. Ничего не изменилось в том, как мы любим друг друга, но это прекрасное приключение привело нас к решению разойтись», — говорится в посте, подписанном Татумом и Дуан.
Артисты познакомились во время съемок музыкального фильма «Шаг вперед» в 2005 году. Татум и Дуан сыграли в мелодраме главные роли. Они поженились в 2009-м.
Дуан также снялась в лентах «Держи ритм» и «Подстава» и сериалах «Супергерл», «Мелроуз-Плейс» и «Американская история ужасов». Татум сыграл в картинах «Супер Майк», «Орел Девятого легиона», «Kingsman: Золотое кольцо» и «Восхождение Юпитер».
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