Ченнинг Татум решил развестись с женой через девять лет брака

Ченнинг Татум объявил о разводе в соцсетях. Похоже, девятилетние отношения знаменитого актера и его супруги Дженны подошли к концу. Такое сообщение от имени звездной пары было опубликовано на странице женщины в Instagram.

Надо отметить, что письмо составлено супругами совместно, они подчеркивают, что до сих пор с уважением и теплотой относятся друг к другу.

«Мы очень сильно полюбили друг друга много лет назад… Это было волшебное путешествие. Мы решили разделиться как пара. Любовь — прекрасное приключение, но теперь мы идем разными путями», — сообщают Татум и Деван своим подписчикам.

Ченнинг Татум и Дженна Деван познакомились на съемках фильма «Шаг вперед» 12 лет назад. В 2009 году влюбленные зарегистрировали свои отношения, а через четыре года на свет появилась их дочь Эверли. Сейчас Ченнинг и Дженна планируют сохранить дружеские отношения ради своего ребенка.