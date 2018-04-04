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Ченнинг Татум решил развестись с женой через девять лет брака
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Ченнинг Татум решил развестись с женой через девять лет брака 

Свободная пресса 4 апреля 2018
Фото: Fancy Journal
Ченнинг Татум объявил о разводе в соцсетях. Похоже, девятилетние отношения знаменитого актера и его супруги Дженны подошли к концу. Такое сообщение от имени звездной пары было опубликовано на странице женщины в Instagram.
Надо отметить, что письмо составлено супругами совместно, они подчеркивают, что до сих пор с уважением и теплотой относятся друг к другу.
«Мы очень сильно полюбили друг друга много лет назад… Это было волшебное путешествие. Мы решили разделиться как пара. Любовь — прекрасное приключение, но теперь мы идем разными путями», — сообщают Татум и Деван своим подписчикам.
Ченнинг Татум и Дженна Деван познакомились на съемках фильма «Шаг вперед» 12 лет назад. В 2009 году влюбленные зарегистрировали свои отношения, а через четыре года на свет появилась их дочь Эверли. Сейчас Ченнинг и Дженна планируют сохранить дружеские отношения ради своего ребенка.
Ранее «Свободная пресса» сообщала еще об одном громком расставании. Дженнифер Энистон сообщила о разводе с мужем. С актером и сценаристом Джастином Теру, сыгравшем в фильме «Железный человек 2» Эннистон обручилась в 2012 году, а поженились актеры всего три года назад. Факт бракосочетания влюбленные старались не афишировать, сама церемония прошла тайно. Несмотря на это, сохранить свои отношения пара так и не смогла.
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