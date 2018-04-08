Кристен Белл рассказала, что поддерживает развод Ченнинга Татума и Дженны Деван

Кристен Белл рассказала новостному порталу E!News, что не думает, что фанатам нужно переживать из-за развода Ченнинга Татума и Дженны Деван. Она сказала, что понимает тот момент, когда влюбленные осознают, что им пора расходиться. Актриса также дополнила, что они оба прекрасные люди, которые до сих пор поддерживают дружеские отношения, поэтому развод в их случае — совершенно нормальная вещь.

Я думаю, что это не должно нас волновать. На самом деле, это может быть самое здоровое решение, которое они приняли, и которое может стать прекрасным примером для их детей», — дополнила Кристен.

Напомним, что 3 апреля стало известно, что Ченнинг Татум и Дженна Деван подали на развод после 9 лет брака. Бывшие супруги воспитывают пятилетнюю дочь.