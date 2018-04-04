Вся в черном. Первый выход Дженны Деван после расставания с Ченнингом

Вчера одна из самых красивых и, как мы думали, крепких, пар Голливуда объявила о своем расставании. Этой новостью Дженна Деван (37) и Ченнинг Татум (37) одновременно поделились в своих Instagram, написав: «Эй, мир! Так… У нас есть кое-что, чем мы хотели бы поделиться. Во-первых, кажется странным, что мы должны делиться такого рода вещами со всеми, но это следствие жизни, которую мы выбрали, за которую мы также очень благодарны. Мы живем в невероятное время, но это также время, когда истина может легко искажаться, поэтому мы хотим поделиться правдой, чтобы вы знали. Мы решили расстаться. Мы сильно полюбили друг друга много лет назад и вместе совершили волшебное путешествие. И мы по-прежнему любим друг друга, но любовь — прекрасное приключение, которое ведет нас разными дорогами. В основе нашего решения нет ни секретов, ни непристойных событий — просто два лучших друга понимают, что пришло время помочь друг другу жить радостной, наполненной жизнью. Мы все еще семья и всегда будем преданными родителями для Эверли».

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Ну а Дженна уже успела появиться на публике после заявления, которое привело всех фанатов пары в шок. Папарацци заметили актрису в Лос-Анджелесе после фитнеса. Она, кстати, была вся в черном.

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Напомним, Дженна и Ченнинг познакомились в 2006 на съемках фильма «Шаг вперед». По признанию самих актеров, между ними сразу возникла химия. Уже в 2009 они поженились, а через четыре года родилась дочь Деван и Татума Эверли.

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